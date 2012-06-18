CodeBaseРазделы
Скрипты

ZigZag Pivot - скрипт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Данный скрипт анализирует разворотные точки графика с помощью стандартного индикатора ZigZag, по ним рисует линии которые в дальнейшем смогут помочь определить точки сопротивления и поддержки.

Также имеет функцию объединения линий, которые стоят близко друг к другу и накладываются друг на друга. Советник объединит эти линии по средней цене и изменит вид общей линии согласно настройкам.

