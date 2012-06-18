Ставь лайки и следи за новостями
Midvol - индикатор для MetaTrader 4
- 10063
Автор:
Fartarantula
Стратегия на пробой/отбой линий от экстремумов, проходящих через центр волатильности. Центр обозначается стрелочкой.
После формирования точки необходимо провести через неё лучи от максимума и минимума заданного участка.
Сигналом к сделке является как пробитие, так и отбой от линии. Работает на всех тф.
Параметры индикатора (по-умолчанию)
Дальность=60 (количество выбранных периодов для анализа)
Период = 1440 (период, за который вычисляется средняя волатильность)
*формат в минутах
Цвет=Green (любой желаемый)
Советы:
- Пробой. Необходимо закрепление свечой под линией.
- Крутой угол одного из луча указывает на противоположную тенденцию до момента пробоя.
- Середина волатильности зачастую является целью.
Период = 1440
Период = 10080
