Fartarantula

Стратегия на пробой/отбой линий от экстремумов, проходящих через центр волатильности. Центр обозначается стрелочкой.

После формирования точки необходимо провести через неё лучи от максимума и минимума заданного участка.

Сигналом к сделке является как пробитие, так и отбой от линии. Работает на всех тф.

Параметры индикатора (по-умолчанию)

Дальность=60 (количество выбранных периодов для анализа)

Период = 1440 (период, за который вычисляется средняя волатильность)

*формат в минутах

PERIOD_M1 1 1 минута PERIOD_M5 5 5 минут PERIOD_M15 15 15 минут PERIOD_M30 30 30 минут PERIOD_H1 60 1 час PERIOD_H4 240 4 часа PERIOD_D1 1440 1 день PERIOD_W1 10080 1 неделя PERIOD_MN1 43200 1 месяц 0 (ноль) 0 Период текущего графика

Цвет=Green (любой желаемый)

Советы:

Пробой. Необходимо закрепление свечой под линией.

Крутой угол одного из луча указывает на противоположную тенденцию до момента пробоя.

Середина волатильности зачастую является целью.

