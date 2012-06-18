CodeBaseРазделы
Fartarantula

Стратегия на пробой/отбой линий от экстремумов, проходящих через центр волатильности. Центр обозначается стрелочкой.

После формирования точки необходимо провести через неё лучи от максимума и минимума заданного участка.

Сигналом к сделке является как пробитие, так и отбой от линии. Работает на всех тф.

Параметры индикатора (по-умолчанию)

Дальность=60 (количество выбранных периодов для анализа)

Период = 1440 (период, за который вычисляется средняя волатильность)

*формат в минутах

PERIOD_M1 1 1 минута
PERIOD_M5 5 5 минут
PERIOD_M15 15 15 минут
PERIOD_M30 30 30 минут
PERIOD_H1 60 1 час
PERIOD_H4 240 4 часа
PERIOD_D1 1440 1 день
PERIOD_W1 10080 1 неделя
PERIOD_MN1 43200 1 месяц
0 (ноль) 0 Период текущего графика

Цвет=Green (любой желаемый)

Советы:

  • Пробой. Необходимо закрепление свечой под линией.
  • Крутой угол одного из луча указывает на противоположную тенденцию до момента пробоя.
  • Середина волатильности зачастую является целью.

Период = 1440


Период = 10080


