Описание:



Рисует предполагаемый мах и min текущего бара.

Ищет паттерны в сторону уменьшения, начиная с 5 бара, строит прогноз на основе первого совпадения.



Можно изменить стартовое значение здесь - #define MAXBARS 5.



Картинка:





