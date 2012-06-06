CodeBaseРазделы
Нострадамус - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
6260
(5)
Описание:

Рисует предполагаемый мах и min текущего бара.

Ищет паттерны в сторону уменьшения, начиная с 5 бара, строит прогноз на основе первого совпадения.

Можно изменить стартовое значение здесь - #define MAXBARS 5.

Картинка:


