DayColorSquare - индикатор для MetaTrader 4
- 5850
Описание:
Понадобилось мне однажды посмотреть как формиловась свеча на дневном графике, сделать это естественно можно на более младших таймфреймах, попробовал поискать эту дневную свечу, утомительно, мы программисты народ ленивый :)
Подумал пока курил и написал простенький индикатор, который можно прицепить на любой таймфрейм и он обозначит свечи более старших таймфреймов удобными прямоугольниками, которые показывают движение цены в этой свече, день недели и дату.
