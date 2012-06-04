Описание:



Понадобилось мне однажды посмотреть как формиловась свеча на дневном графике, сделать это естественно можно на более младших таймфреймах, попробовал поискать эту дневную свечу, утомительно, мы программисты народ ленивый :)



Подумал пока курил и написал простенький индикатор, который можно прицепить на любой таймфрейм и он обозначит свечи более старших таймфреймов удобными прямоугольниками, которые показывают движение цены в этой свече, день недели и дату.



