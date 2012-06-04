CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DayColorSquare - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Valeev
Просмотров:
5850
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Понадобилось мне однажды посмотреть как формиловась свеча на дневном графике, сделать это естественно можно на более младших таймфреймах, попробовал поискать эту дневную свечу, утомительно, мы программисты народ ленивый :)

Подумал пока курил и написал простенький индикатор, который можно прицепить на любой таймфрейм и он обозначит свечи более старших таймфреймов удобными прямоугольниками, которые показывают движение цены в этой свече, день недели и дату.


Конвертор истории Конвертор истории

ASK and BID -> AVG or BID+ASK

Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика

В окне графика крупно и разными цветами отображаются: период графика, цены Bid и Ask, спрэд, баланс, текущее состояние депозита, профит.

Нострадамус Нострадамус

Ищет паттерны в сторону уменьшения, начиная с 5 бара, строит прогноз на основе первого совпадения.

MARSICD MARSICD

Конвергенция/дивергенция на основе сглаженного индекса относительной силы.