Индикаторы

Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика - индикатор для MetaTrader 4

В окне графика крупно и разными цветами отображаются: период графика, цены Bid и Ask, спрэд, баланс, текущее состояние депозита, профит.

При открытых ордерах состояние счета отображается зелёным цветом при положительном профите, красным при отрицательном профите.

Размер текста и цвета настраиваются в свойствах. Текст можно перемещать, выделив двойным щелчком.

Я терминал открываю на большом телевизоре и с большого расстояния (с удобного диванчика) мне так лучше видно основную информацию.

Картинка:


Ind - NewsInfo

