Отображение краткой информации об инструменте и аккаунте в окне графика - индикатор для MetaTrader 4
- 4224
В окне графика крупно и разными цветами отображаются: период графика, цены Bid и Ask, спрэд, баланс, текущее состояние депозита, профит.
При открытых ордерах состояние счета отображается зелёным цветом при положительном профите, красным при отрицательном профите.
Размер текста и цвета настраиваются в свойствах. Текст можно перемещать, выделив двойным щелчком.
Я терминал открываю на большом телевизоре и с большого расстояния (с удобного диванчика) мне так лучше видно основную информацию.
