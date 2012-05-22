CodeBaseРазделы
Советники

cm-управление ордерами - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
4866
(3)
Описание:

Его можно устанавливать как советник или как скрипт. Сам он ордера не выставляет, стопы тоже.

При запуске на все имеющиеся отложенные ордера и все стопы советник набрасывает линии с соответствующими надписями.

Перемещая линии, соответствующие им ордера или стопы перемещаются.

при удалении линии удаляется ордер или стоп.

Картинка:

s-SearchSymbolMarketWatch s-SearchSymbolMarketWatch

Когда надо быстро найти в окне "Обзор рынка" инструмент, то запускаем скрипт и вводим несколько первых символов для поиска.

BnB BnB

Улучшенная версия индикатора быков и медведей. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и сколько он продолжается.

Правильный веер Ганна Правильный веер Ганна

Набор скриптов для работы с веером Ганна. Правильное построение углов. Нечувствителен к изменению масштаба.

GapView GapView

Индикатор гэпов. Участок кода ввиде индикатора, отображающего ценовые разрывы между пятиминутными барами независимо от переключения таймфрейма.