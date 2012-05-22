Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cm-управление ордерами - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4866
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Его можно устанавливать как советник или как скрипт. Сам он ордера не выставляет, стопы тоже.
При запуске на все имеющиеся отложенные ордера и все стопы советник набрасывает линии с соответствующими надписями.
Перемещая линии, соответствующие им ордера или стопы перемещаются.
при удалении линии удаляется ордер или стоп.
Картинка:
Когда надо быстро найти в окне "Обзор рынка" инструмент, то запускаем скрипт и вводим несколько первых символов для поиска.BnB
Улучшенная версия индикатора быков и медведей. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и сколько он продолжается.
Набор скриптов для работы с веером Ганна. Правильное построение углов. Нечувствителен к изменению масштаба.GapView
Индикатор гэпов. Участок кода ввиде индикатора, отображающего ценовые разрывы между пятиминутными барами независимо от переключения таймфрейма.