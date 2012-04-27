Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExchangeWork - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7613
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор отображает периоды торговых сессий (Тихоокеанской Азиатской Европейской Американской) с учетом часовых поясов и перехода на летнее и зимнее время.
