Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_fan_color - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17075
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
В настройках индикатора можно задавать параметры для 4-х линий осциллятора, включать/отключать их отображение.
Цвета:
- быстрая линия стохастика имеет 2 цвета коричневый и зеленый. Зеленый показывает, что движение цены имеет импульсный характер, коричневый - более флетовый.
- базовая и медленная имеют синий и черный цвета соответственно.
- контрольная линия окрашивается в красный и синий цвета. Красный - UP движение, синий DOWN движение.
Картинка:
На рисунке показаны основные паттерны использования данного индикатора.
Я пользуюсь трендовой линией проведенной по контрольной линии стохастика в дополнении к ее цвету.
Покупаю когда быстрая линия стохастика имеет зеленый цвет и вытаскивает контрольную линию из зоны 11.8 с
пересечением трендовой линии и окрашиванием в красный цвет. Для продажи с точностью до наоборот.
Библиотека частичного закрытия ордеров (мультивалютная).iStockTimes
Отображает время работы основных торговых площадок, а также некоторую дополнительную информацию.
Индикатор раскрашивает бары.ExchangeWork
Индикатор отображает периоды торговых сессий (Тихоокеанской Азиатской Европейской Американской) с учетом часовых поясов и перехода на летнее и зимнее время.