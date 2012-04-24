Описание:



В настройках индикатора можно задавать параметры для 4-х линий осциллятора, включать/отключать их отображение.

Цвета:

быстрая линия стохастика имеет 2 цвета коричневый и зеленый. Зеленый показывает, что движение цены имеет импульсный характер, коричневый - более флетовый.

базовая и медленная имеют синий и черный цвета соответственно.

контрольная линия окрашивается в красный и синий цвета. Красный - UP движение, синий DOWN движение.

Картинка:



На рисунке показаны основные паттерны использования данного индикатора.

Я пользуюсь трендовой линией проведенной по контрольной линии стохастика в дополнении к ее цвету.

Покупаю когда быстрая линия стохастика имеет зеленый цвет и вытаскивает контрольную линию из зоны 11.8 с

пересечением трендовой линии и окрашиванием в красный цвет. Для продажи с точностью до наоборот.