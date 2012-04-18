Ставь лайки и следи за новостями
iStockTimes - индикатор для MetaTrader 4
14288
Описание:
Отображает время работы основных торговых площадок, а также некоторую дополнительную информацию. Занимает минимум места на графике и не мешает оценке основной информации. Цветовая гамма подобрана для удобного восприятия как на светлом, так и на темном фоне.
Индикатор самостоятельно определяет часовой пояс брокера. Для этого необходимо разрешить импорт DLL на вкладке свойств.
Показывается время в следующих временных зонах:
- UTC
- Broker
- Wellington
- Sydney
- Tokyo
- Hong Kong, Singapore
- Moscow
- Europe Union (Frankfurt, Zurich, Paris)
- London
- New York
- Chicago
Открытые торговые площадки подсвечиваются зеленым цветом.
Также индикатор отображает некоторую информацию по текущему бару графика:
- оставшееся время до открытия следующего бара
- текущий тиковый объем и прогнозируемое значение его по отношению к предыдущему бару в процентах (относитесь скептически к этому показателю)
- размер спреда
- размер маржинального залога (в скобках - лотность, для которой ведется расчет; можно изменить через quantity_lots, по умолчанию 1)
- стоимость 1 пункта (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
- размер свопа для длинных позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
- размер свопа для коротких позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
- 2 значения ATR с настраиваемыми периодами
и актуальную информацию по торговому счету (большая часть этой информации скрывается, если нет открытых позиций):
- Equity - текущее количество средств на счете
- Free - доступное для торговли количество средств
- Buy - количество открытых ордеров на покупку и суммарная лотность
- buy_profit - прибыль по ордерам на покупку с учётом свопов и комиссий
- Sell - количество открытых ордеров на продажу и суммарная лотность
- sell_profit - прибыль по ордерам на продажу с учётом свопов и комиссий
- Total - общее количество открытых ордеров и суммарная лотность
- total_profit - суммарная прибыль по счету с учётом свопов и комиссий
- Comissions - общая сумма комиссий для открытых ордеров
- Swaps - общая сумма свопов для открытых ордеров
- Level - маржинальный уровень (отношение текущих средств к текущему залогу)(*NEW*)
- StopOut - значение маржинального уровня, когда возникнет состояние Stop Out (принудительное закрытие убыточных позиций)(*NEW*)
- Marg/Bal - отношение залога к балансу в процентах
При необходимости можно отключить отображение часов (show_clocks) и информации по счету (show_trade), оставив только информацию по бару (например, при работе с несколькими графиками одновременно). Это снизит нагрузку и ускорит работу индикатора.
Также можно отдельно настроить отображение каждого элемента с помощью соответстующей опции.
Можно изменить угол привязки индикатора на графике (obj_corner) или просто на время переместить его в любое место графика выделив строку Next (появится рамка вокруг нее) и перетащив мышкой.
Можно отключить функцию автоматического определения 5-значного брокера (autodetect_fivedigbroker), тогда данные по спреду и стоимсти пункта будут выдаваться в разрядности поступающих котировок.
Внешний вид индикатора также настраивается: размер шрифта (font_size), междустрочный интервал (interval), цвета групп строк.(*NEW*)
