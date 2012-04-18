CodeBaseРазделы
iStockTimes - индикатор для MetaTrader 4

Михаил
Просмотров:
14288
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Отображает время работы основных торговых площадок, а также некоторую дополнительную информацию. Занимает минимум места на графике и не мешает оценке основной информации. Цветовая гамма подобрана для удобного восприятия как на светлом, так и на темном фоне.

Индикатор самостоятельно определяет часовой пояс брокера. Для этого необходимо разрешить импорт DLL на вкладке свойств.

Показывается время в следующих временных зонах:

  • UTC
  • Broker
  • Wellington
  • Sydney
  • Tokyo
  • Hong Kong, Singapore
  • Moscow
  • Europe Union (Frankfurt, Zurich, Paris)
  • London
  • New York
  • Chicago

Открытые торговые площадки подсвечиваются зеленым цветом.

Также индикатор отображает некоторую информацию по текущему бару графика:

  • оставшееся время до открытия следующего бара
  • текущий тиковый объем и прогнозируемое значение его по отношению к предыдущему бару в процентах (относитесь скептически к этому показателю)
  • размер спреда
  • размер маржинального залога (в скобках - лотность, для которой ведется расчет; можно изменить через quantity_lots, по умолчанию 1)
  • стоимость 1 пункта (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
  • размер свопа для длинных позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
  • размер свопа для коротких позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)
  • 2 значения ATR с настраиваемыми периодами

и актуальную информацию по торговому счету (большая часть этой информации скрывается, если нет открытых позиций):

  • Equity - текущее количество средств на счете
  • Free - доступное для торговли количество средств
  • Buy - количество открытых ордеров на покупку и суммарная лотность
  • buy_profit - прибыль по ордерам на покупку с учётом свопов и комиссий
  • Sell - количество открытых ордеров на продажу и суммарная лотность
  • sell_profit - прибыль по ордерам на продажу с учётом свопов и комиссий
  • Total - общее количество открытых ордеров и суммарная лотность
  • total_profit - суммарная прибыль по счету с учётом свопов и комиссий
  • Comissions - общая сумма комиссий для открытых ордеров
  • Swaps - общая сумма свопов для открытых ордеров
  • Level - маржинальный уровень (отношение текущих средств к текущему залогу)(*NEW*)
  • StopOut - значение маржинального уровня, когда возникнет состояние Stop Out (принудительное закрытие убыточных позиций)(*NEW*)
  • Marg/Bal - отношение залога к балансу в процентах

При необходимости можно отключить отображение часов (show_clocks) и информации по счету (show_trade), оставив только информацию по бару (например, при работе с несколькими графиками одновременно). Это снизит нагрузку и ускорит работу индикатора.

Также можно отдельно настроить отображение каждого элемента с помощью соответстующей опции.

Можно изменить угол привязки индикатора на графике (obj_corner) или просто на время переместить его в любое место графика выделив строку Next (появится рамка вокруг нее) и перетащив мышкой.

Можно отключить функцию автоматического определения 5-значного брокера (autodetect_fivedigbroker), тогда данные по спреду и стоимсти пункта будут выдаваться в разрядности поступающих котировок.

Внешний вид индикатора также настраивается: размер шрифта (font_size), междустрочный интервал (interval), цвета групп строк.(*NEW*)






