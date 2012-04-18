Описание:



Отображает время работы основных торговых площадок, а также некоторую дополнительную информацию. Занимает минимум места на графике и не мешает оценке основной информации. Цветовая гамма подобрана для удобного восприятия как на светлом, так и на темном фоне.

Индикатор самостоятельно определяет часовой пояс брокера. Для этого необходимо разрешить импорт DLL на вкладке свойств.

Показывается время в следующих временных зонах:

UTC

Broker

Wellington

Sydney

Tokyo

Hong Kong, Singapore

Moscow

Europe Union (Frankfurt, Zurich, Paris)

London

New York

Chicago

Открытые торговые площадки подсвечиваются зеленым цветом.

Также индикатор отображает некоторую информацию по текущему бару графика:

оставшееся время до открытия следующего бара

текущий тиковый объем и прогнозируемое значение его по отношению к предыдущему бару в процентах (относитесь скептически к этому показателю)

размер спреда

размер маржинального залога (в скобках - лотность, для которой ведется расчет; можно изменить через quantity_lots , по умолчанию 1)

, по умолчанию 1) стоимость 1 пункта (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)

размер свопа для длинных позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)

размер свопа для коротких позиций (рассчитывается для той же лотности, что и маржа)

2 значения ATR с настраиваемыми периодами

и актуальную информацию по торговому счету (большая часть этой информации скрывается, если нет открытых позиций):

Equity - текущее количество средств на счете

Free - доступное для торговли количество средств

Buy - количество открытых ордеров на покупку и суммарная лотность

buy_profit - прибыль по ордерам на покупку с учётом свопов и комиссий

Sell - количество открытых ордеров на продажу и суммарная лотность

sell_profit - прибыль по ордерам на продажу с учётом свопов и комиссий

Total - общее количество открытых ордеров и суммарная лотность

total_profit - суммарная прибыль по счету с учётом свопов и комиссий

Comissions - общая сумма комиссий для открытых ордеров

Swaps - общая сумма свопов для открытых ордеров

Level - маржинальный уровень (отношение текущих средств к текущему залогу)(*NEW*)

StopOut - значение маржинального уровня, когда возникнет состояние Stop Out (принудительное закрытие убыточных позиций)(*NEW*)

Marg/Bal - отношение залога к балансу в процентах

При необходимости можно отключить отображение часов (show_clocks) и информации по счету (show_trade), оставив только информацию по бару (например, при работе с несколькими графиками одновременно). Это снизит нагрузку и ускорит работу индикатора.

Также можно отдельно настроить отображение каждого элемента с помощью соответстующей опции.

Можно изменить угол привязки индикатора на графике (obj_corner) или просто на время переместить его в любое место графика выделив строку Next (появится рамка вокруг нее) и перетащив мышкой.

Можно отключить функцию автоматического определения 5-значного брокера (autodetect_fivedigbroker), тогда данные по спреду и стоимсти пункта будут выдаваться в разрядности поступающих котировок.

Внешний вид индикатора также настраивается: размер шрифта (font_size), междустрочный интервал (interval), цвета групп строк.(*NEW*)







