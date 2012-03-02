Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic_HISTOGRAM - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6254
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Обычный стохастик в виде гистограммы.
Индикатор внутреннего бара
Индикатор, отображающий "внутренний" бар, т.е. бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара.i-UrovenBVO-v.1.1
Индикатор для расчета и графического отображения Уровня Безубытка Виртуальных Ордеров.
VR---SETKA=2=01032012
Модификация первого варианта сетки...ind_aMU
Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.