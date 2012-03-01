CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-UrovenBVO-v.1.1 - индикатор для MetaTrader 4

bor-ix
Просмотров:
6662
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор служит для расчета и графического отображения Уровня Безубытка Виртуальных Ордеров, что в свою очередь поможет Вам спланировать на будущее место установки (ценовое значение) реальных ордеров и их объем.

По своей функциональности этот индикатор очень прост и для его работы Вам необходимо установить на графике несколько горизонтальных линий в нужном Вам месте и с нужными характеристиками.

В свойствах горизонтальной линии, на вкладке "Общее" (см. рисунок ниже), необходимо указать:

  • в имени - название линии: Order1, или Order2, или Order3 ... Order10;
  • в описании: объем виртуального ордера - любое цифровое значение (установка знака "-" минус перед значением - обозначает установку противоположного ордера).

В дальнейшем по Вашему усмотрению эти линии можно перемещать и менять в свойствах - "объем" ордера...

Максимальное количество устанавливаемых таких ВИРТУАЛЬНЫХ ордеров (горизонтальных линий) - 10 шт.

Прикрепленный файл i-UrovenBVO размещаем в папке: ...\\директория терминала\experts\indicators\

Картинка:


e-PSI_MAStoch v.27.08.2012 e-PSI_MAStoch v.27.08.2012

Советник: MA и Stochastic - классика жанра (Мартингейл - довесок).

PB_BasicFuncs PB_BasicFuncs

Широкий набор основных функций для написания советников.

Индикатор внутреннего бара Индикатор внутреннего бара

Индикатор, отображающий "внутренний" бар, т.е. бар, у которого High не выше максимума предыдущего бара и Low не ниже минимума предыдущего бара.

Stochastic_HISTOGRAM Stochastic_HISTOGRAM

Обычный стохастик в виде гистограммы