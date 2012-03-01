Ставь лайки и следи за новостями
i-UrovenBVO-v.1.1 - индикатор для MetaTrader 4
Данный индикатор служит для расчета и графического отображения Уровня Безубытка Виртуальных Ордеров, что в свою очередь поможет Вам спланировать на будущее место установки (ценовое значение) реальных ордеров и их объем.
По своей функциональности этот индикатор очень прост и для его работы Вам необходимо установить на графике несколько горизонтальных линий в нужном Вам месте и с нужными характеристиками.
В свойствах горизонтальной линии, на вкладке "Общее" (см. рисунок ниже), необходимо указать:
- в имени - название линии: Order1, или Order2, или Order3 ... Order10;
- в описании: объем виртуального ордера - любое цифровое значение (установка знака "-" минус перед значением - обозначает установку противоположного ордера).
В дальнейшем по Вашему усмотрению эти линии можно перемещать и менять в свойствах - "объем" ордера...
Максимальное количество устанавливаемых таких ВИРТУАЛЬНЫХ ордеров (горизонтальных линий) - 10 шт.
Прикрепленный файл i-UrovenBVO размещаем в папке: ...\\директория терминала\experts\indicators\
