Данный индикатор служит для расчета и графического отображения Уровня Безубытка Виртуальных Ордеров, что в свою очередь поможет Вам спланировать на будущее место установки (ценовое значение) реальных ордеров и их объем.

По своей функциональности этот индикатор очень прост и для его работы Вам необходимо установить на графике несколько горизонтальных линий в нужном Вам месте и с нужными характеристиками.

В свойствах горизонтальной линии, на вкладке "Общее" (см. рисунок ниже), необходимо указать:

в имени - название линии : Order1 , или Order2 , или Order3 ... Order10 ;

: , или , или ... ; в описании : объем виртуального ордера - любое цифровое значение (установка знака "-" минус перед значением - обозначает установку противоположного ордера).

В дальнейшем по Вашему усмотрению эти линии можно перемещать и менять в свойствах - "объем" ордера...

Максимальное количество устанавливаемых таких ВИРТУАЛЬНЫХ ордеров (горизонтальных линий) - 10 шт.

Прикрепленный файл i-UrovenBVO размещаем в папке: ...\\директория терминала\experts\indicators\

Картинка: