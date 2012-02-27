CodeBaseРазделы
Money Management - индикатор для MetaTrader 4

В основе индикатора заложена идея управления капиталом, которую предложил Александр Элдер в своих книгах: 2% и 6%. Для тех, кто не знает, коротко расскажу. Трейдеры сливают депозит 2 способами (это относится и к торгующим экспертам). К первому относится слив одной сделкой при критических для депозита объемах. Второй же - множеством сделок при маленьких объемах. Элдер назвал их укусами акулы и пираний, соответственно.

Перейдем непосредственно к индикатору, если его можно так назвать. Слева сверху информация (сверху вниз): цены одного пункта в валюте депозита, резерв 6% (то есть какой сумму мы можем рисковать в этот месяц торговли) и текущий установленный в индикаторе лот.

Если в настройках стоит CountingByOrder=false, то индикатор будет вести расчет риска 2% относительно цены Bid (или того процента, который указать). Если установите значение true расчет будет производится относительно цены, которая будет указана в настройках (CountingPrice). Уровень разрешенного риска индикатор указывает 2 горизонтальными линиями.

Настройки и пояснения: 

extern int Percent2=2;                // Определяемый риск при каждой сделке
extern int Percent6=6;                // Общий месячный риск по депозиту
extern double Lot=0.01;               // Объем, которым осуществляется или планируется торговля
extern color UpKeepLine=White;        // Цвет верхней запретной линии
extern color DownKeepLine=White;      // Цвет нижней запретной линии
extern int DrawType=4;                // Тип отображения линий
extern bool CountingByOrder=false;    // false-расчет Percent2 по отнашению к Bid, true-относительно заданной цены
extern double CountingPrice=0;        // Цена для расчета Percent2 при CountingByOrder=true
extern double BeginningDeposit=0;     // Начальный депозит, если ноль примет за начальный текущий депозит

MoneyManagement v1.1.mq4

Модификации:

- Информер подчищает за собой все данные и графические объекты после его удаления.

- Добавлена опция расчета текущего риска открытых ордеров, то есть функция CurrentRisk рассчитывает прибыль или убыток в процентах от текущего депозита.

MoneyManagement v1.2.mq4

Модификации:

- Заменена функция расчета текущего риска на полный суммарный риск, определяемый по формуле Стоплосс/Депозит. (Ордера с не выставленным ограничением StopLoss не учитываются)

