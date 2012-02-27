Ставь лайки и следи за новостями
В основе индикатора заложена идея управления капиталом, которую предложил Александр Элдер в своих книгах: 2% и 6%. Для тех, кто не знает, коротко расскажу. Трейдеры сливают депозит 2 способами (это относится и к торгующим экспертам). К первому относится слив одной сделкой при критических для депозита объемах. Второй же - множеством сделок при маленьких объемах. Элдер назвал их укусами акулы и пираний, соответственно.
Перейдем непосредственно к индикатору, если его можно так назвать. Слева сверху информация (сверху вниз): цены одного пункта в валюте депозита, резерв 6% (то есть какой сумму мы можем рисковать в этот месяц торговли) и текущий установленный в индикаторе лот.
Если в настройках стоит CountingByOrder=false, то индикатор будет вести расчет риска 2% относительно цены Bid (или того процента, который указать). Если установите значение true расчет будет производится относительно цены, которая будет указана в настройках (CountingPrice). Уровень разрешенного риска индикатор указывает 2 горизонтальными линиями.
Настройки и пояснения:
extern int Percent2=2; // Определяемый риск при каждой сделке extern int Percent6=6; // Общий месячный риск по депозиту extern double Lot=0.01; // Объем, которым осуществляется или планируется торговля extern color UpKeepLine=White; // Цвет верхней запретной линии extern color DownKeepLine=White; // Цвет нижней запретной линии extern int DrawType=4; // Тип отображения линий extern bool CountingByOrder=false; // false-расчет Percent2 по отнашению к Bid, true-относительно заданной цены extern double CountingPrice=0; // Цена для расчета Percent2 при CountingByOrder=true extern double BeginningDeposit=0; // Начальный депозит, если ноль примет за начальный текущий депозит
MoneyManagement v1.1.mq4
Модификации:
- Информер подчищает за собой все данные и графические объекты после его удаления.
- Добавлена опция расчета текущего риска открытых ордеров, то есть функция CurrentRisk рассчитывает прибыль или убыток в процентах от текущего депозита.
MoneyManagement v1.2.mq4
Модификации:
- Заменена функция расчета текущего риска на полный суммарный риск, определяемый по формуле Стоплосс/Депозит. (Ордера с не выставленным ограничением StopLoss не учитываются)
