В основе индикатора заложена идея управления капиталом, которую предложил Александр Элдер в своих книгах: 2% и 6%. Для тех, кто не знает, коротко расскажу. Трейдеры сливают депозит 2 способами (это относится и к торгующим экспертам). К первому относится слив одной сделкой при критических для депозита объемах. Второй же - множеством сделок при маленьких объемах. Элдер назвал их укусами акулы и пираний, соответственно.

Перейдем непосредственно к индикатору, если его можно так назвать. Слева сверху информация (сверху вниз): цены одного пункта в валюте депозита, резерв 6% (то есть какой сумму мы можем рисковать в этот месяц торговли) и текущий установленный в индикаторе лот.

Если в настройках стоит CountingByOrder=false, то индикатор будет вести расчет риска 2% относительно цены Bid (или того процента, который указать). Если установите значение true расчет будет производится относительно цены, которая будет указана в настройках (CountingPrice). Уровень разрешенного риска индикатор указывает 2 горизонтальными линиями.

Настройки и пояснения:

extern int Percent2= 2 ; extern int Percent6= 6 ; extern double Lot= 0.01 ; extern color UpKeepLine= White ; / extern color DownKeepLine= White ; extern int DrawType= 4 ; extern bool CountingByOrder=false; extern double CountingPrice= 0 ; extern double BeginningDeposit= 0 ;

MoneyManagement v1.1.mq4

Модификации:

- Информер подчищает за собой все данные и графические объекты после его удаления.

- Добавлена опция расчета текущего риска открытых ордеров, то есть функция CurrentRisk рассчитывает прибыль или убыток в процентах от текущего депозита.

MoneyManagement v1.2.mq4

Модификации: