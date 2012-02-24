CodeBaseРазделы
Индикаторы

ADX + Stochastic_alerts - индикатор для MetaTrader 4

kuk
Просмотров:
13246
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ADX и Stochastic в одном окне с различными алертами. Выдает звуковой сигнал, когда сигналы ADX и Stochastic совпадают друг с другом, также есть алерты отдельно для ADX и для Stochastic.

