Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ADX + Stochastic_alerts - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13246
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ADX и Stochastic в одном окне с различными алертами. Выдает звуковой сигнал, когда сигналы ADX и Stochastic совпадают друг с другом, также есть алерты отдельно для ADX и для Stochastic.
Geo_ShowOpenDayLevel
Индикатор, отображающий на любом ТФ уровень открытия дня.RSI Improved
Улучшенная версия индикатора RSI
Money Management
Индикатор для управлением капиталом.PB_BasicFuncs
Широкий набор основных функций для написания советников.