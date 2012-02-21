Ставь лайки и следи за новостями
RSI Improved - индикатор для MetaTrader 4
Рассчитывает значение индикатора RSI с периодом RSIPeriodOriginal и значение RSI с периодом RSIPeriodRotated. Затем переворачивает на 180 градусов RSIPeriodRotated относительно уровня в 50 пунктов (100-RSI) . Находит разность между оригинальным значением первого индикатора и перевернутым значением второго. Далее считает производную от этой разности.
- Синяя линия - значение RSI с периодом RSIPeriodOriginal
- Красная линия - перевернутое значение RSI с периодом RSIPeriodRotated
- Зеленая гистограмма - разность между оригинальным значением и перевернутым.
- Белая (в примере ниже желтая) линия - производная от гистограммы (скорость изменения разности между оригинальным значением и перевернутым).
Пример использования:
«Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат» (с)
