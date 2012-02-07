Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
USDominator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8213
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор доминирования доллара США.
Значение индикатора (активность) в каждом баре определяется количеством контрольных
инструментов, стоимость которых в этом баре падает по отношению к доллару США.
Принцип работы индикатора основан на выявленной его автором закономерности, в соответствии
с которой при доминирующей активности доллара США по отношению к контрольному набору
инструментов, доллар с высокой вероятностью растет также и по отношению к любому другому активу.
Поэтому, в соответствии с показаниями индикатора, при указанной доминирующей активности,
когда Activity > 50, следует покупать любой актив USDxxx и продавать любой актив xxxUSD.
Для работы индикатора следующие символы должны присутствовать в обзоре рынка терминала:
XAUUSD (GOLD), EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, USDSGD, USDHKD, NZDUSD.
Рекомендуемый период рабочего графика - от одного дня и более.
Контрольный набор может быть сокращен, а основные инструменты изменены.
Для отключения символа достаточно стереть его название в настройках.
Альтернативный контрольный набор: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF.
Индикатор флаг России.Rj_SlidingRange
Индикатор диапазонов.
Мультивалютный скрипт открытия двух противоположнонаправленных ордеров.Rj_FiboAverage
Уровень Фибоначчи по дневной машке.