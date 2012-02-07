Индикатор доминирования доллара США.



Значение индикатора (активность) в каждом баре определяется количеством контрольных

инструментов, стоимость которых в этом баре падает по отношению к доллару США.



Принцип работы индикатора основан на выявленной его автором закономерности, в соответствии

с которой при доминирующей активности доллара США по отношению к контрольному набору

инструментов, доллар с высокой вероятностью растет также и по отношению к любому другому активу.

Поэтому, в соответствии с показаниями индикатора, при указанной доминирующей активности,

когда Activity > 50, следует покупать любой актив USDxxx и продавать любой актив xxxUSD.



Для работы индикатора следующие символы должны присутствовать в обзоре рынка терминала:

XAUUSD (GOLD), EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, USDSGD, USDHKD, NZDUSD.



Рекомендуемый период рабочего графика - от одного дня и более.



Контрольный набор может быть сокращен, а основные инструменты изменены.

Для отключения символа достаточно стереть его название в настройках.

Альтернативный контрольный набор: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF.

