CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

USDominator - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Vasiliev
Просмотров:
8213
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор доминирования доллара США.

Значение индикатора (активность) в каждом баре определяется количеством контрольных
инструментов, стоимость которых в этом баре падает по отношению к доллару США.

Принцип работы индикатора основан на выявленной его автором закономерности, в соответствии
с которой при доминирующей активности доллара США по отношению к контрольному набору
инструментов, доллар с высокой вероятностью растет также и по отношению к любому другому активу.
Поэтому, в соответствии с показаниями индикатора, при указанной доминирующей активности,
когда Activity > 50, следует покупать любой актив USDxxx и продавать любой актив xxxUSD.



Для работы индикатора следующие символы должны присутствовать в обзоре рынка терминала:
XAUUSD (GOLD), EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, USDSGD, USDHKD, NZDUSD.

Рекомендуемый период рабочего графика - от одного дня и более.

Контрольный набор может быть сокращен, а основные инструменты изменены.
Для отключения символа достаточно стереть его название в настройках.
Альтернативный контрольный набор: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF.

Russia. Russia.

Индикатор флаг России.

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Индикатор диапазонов.

SendOrderMultiLock SendOrderMultiLock

Мультивалютный скрипт открытия двух противоположнонаправленных ордеров.

Rj_FiboAverage Rj_FiboAverage

Уровень Фибоначчи по дневной машке.