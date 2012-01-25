Смотри, как бесплатно скачать роботов
Line Man - индикатор для MetaTrader 4
15122
Линия тренда красная вверх, линии тренда синяя вниз. По умолчанию iFractals, чтобы показать ту же пару линии тренда при использовании.
По желанию можно установить bDispMid ( середине периода путевой обходчик) и bDispLong (длительный период путевой обходчик) для полной видимости картины.
Всем удачной торговли!
