MACD Divergence - индикатор для MetaTrader 4
22150
Описание:
Индикатор показывает дивергенцию между ценой и показаниями MACD индикатора.
Дивергенция указывается трендовыми линиями на ценовом графе и на индикаторе MACD. Стрелками указывается направления открытия позиции. Осуществлена гибкая настройка индикатора.
