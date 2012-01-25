Описание:



Индикатор показывает дивергенцию между ценой и показаниями MACD индикатора.



Дивергенция указывается трендовыми линиями на ценовом графе и на индикаторе MACD. Стрелками указывается направления открытия позиции. Осуществлена гибкая настройка индикатора.



