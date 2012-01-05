CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

STORM - эксперт для MetaTrader 4

DarkAngel
Просмотров:
5054
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Советник на основе макроэкономической статистике и кризисных данных.
За основу берется цикличность кризиса (кризисы в 1987, 1998, 2008).

VR---SIGNAL-UROVNI VR---SIGNAL-UROVNI

Советник выставляет уровни, при преодолении которых звучит сигнал...

ScreenShot ScreenShot

Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory Mapping

Geo_F1 - Советник для графического управления ордерами Geo_F1 - Советник для графического управления ордерами

Советник Geo_F1 позволяет произвести первоначальную разметку, т.е. постановку линий на месте будущих отложенных ордеров, осуществить перемещение линий будущих ордеров, постановку отложенных ордеров на уровнях горизонтальных линий, дальнейшую модификацию.