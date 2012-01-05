Смотри, как бесплатно скачать роботов
STORM - эксперт для MetaTrader 4
- 5054
VR---SIGNAL-UROVNI
Советник выставляет уровни, при преодолении которых звучит сигнал...ScreenShot
Снимает скриншоты при открытии, закрытии и модификации ордеров всех типов.
Memory Mapping
DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory MappingGeo_F1 - Советник для графического управления ордерами
Советник Geo_F1 позволяет произвести первоначальную разметку, т.е. постановку линий на месте будущих отложенных ордеров, осуществить перемещение линий будущих ордеров, постановку отложенных ордеров на уровнях горизонтальных линий, дальнейшую модификацию.