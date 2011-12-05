Смотри, как бесплатно скачать роботов
MaxTrend - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 11604
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор призван помочь в поиске максимального безоткатного движения цены.
Настройки:
extern int откат = 100; //какой откат ждем extern datetime TimeFind = D'2011.01.01 00:00'; //Время с которого ищем
В настройках задаете минимальный откат, который желаете получить, ндикатор проводит поиск максимального безоткатного движения на промежутке времени от TimeFind до текущего. Находит все такие тренды и информацию о максимальном медвежьем и бычьем безоткате выводит в верхний левый угол.
Поиск производится слева направо, при этом индикатор рисует линиями сами тренды в порядке увеличения их размера.
