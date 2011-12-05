CodeBaseРазделы
MaxTrend - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
11604
(4)
Индикатор призван помочь в поиске максимального безоткатного движения цены.

Настройки:

extern int откат = 100;     //какой откат ждем
extern datetime TimeFind = D'2011.01.01 00:00'; //Время с которого ищем 

В настройках задаете минимальный откат, который желаете получить, ндикатор проводит поиск максимального безоткатного движения на промежутке времени от TimeFind до текущего. Находит все такие тренды и информацию о максимальном медвежьем и бычьем безоткате выводит в верхний левый угол.
Поиск производится слева направо, при этом индикатор рисует линиями сами тренды в порядке увеличения их размера.

WPR Close,High,Low. WPR Close,High,Low.

Обычный WPR, тип цен Close, High, Low.

Elliots Target Elliots Target

Индикатор анализирует последние две волны и на основании этого определяет цель, куда должна прийти цена.

InBarMtfAlert_v1 InBarMtfAlert_v1

Скользящий мульти-таймфреймовый индикатор сужения волатильности ID/NR.

StopMove StopMove

Скрипты для переноса стопов.