Индикатор призван помочь в поиске максимального безоткатного движения цены.

Настройки:

extern int откат = 100 ; extern datetime TimeFind = D'2011.01.01 00:00' ;

В настройках задаете минимальный откат, который желаете получить, ндикатор проводит поиск максимального безоткатного движения на промежутке времени от TimeFind до текущего. Находит все такие тренды и информацию о максимальном медвежьем и бычьем безоткате выводит в верхний левый угол.

Поиск производится слева направо, при этом индикатор рисует линиями сами тренды в порядке увеличения их размера.



