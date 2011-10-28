Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Установка отложенного ордера с фиксированным убытком и профитом - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10554
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Скрипт является модификацией скрипта "Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита" .
Отличие в том, что в оригинале профит задавался фиксированно в процентах от лосса, в этом скрипте профит задается отдельно.
Запускаете скрипт, появляются три линии - красная, голубая и синяя.
- красная - это уровень StopLoss;
- голубая - это цена открытия отложенного ордера;
- синяя - это уровень TakeProfit.
Двигая линии Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.
Еще на графике внизу появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется размер лота и процент убытка (в заданных Вами границах).
Чтобы отложенный ордер поставить - удалите любую линию. Скрипт спросит "Открыть отложенный ордер?" Да - ордер открывается, Отмена - нет, линии удаляются.
Текст в углу сверху показывает:
- P/L - соотношение профита к лоссу
- Ls - размер убытка в валюте депозита
- L% - размер убытка в процентах от депозита
- Lot - размер лота, который будет открыт
В настройках скрипта можно установить:
double LOSSmin = 5;// минимальный процент убытка от депозита, при запуске скрипта по нему расчитывается размер лота.
double LOSSmax = 50;// максимальный процент убытка, до него можно подогнать размер лота, двигая красную стрелку вверх-вниз.
double minPrLs = 0.5;// минимальный профит-лосс, меньше этого значения ордер не откроется.
Cоветник для ручной торговли, выставляет отложенные ордера по трендовым линиям. Сразу возможно установить 4 типа ордеров и стопы для них.HistoryBarsEditor
Лёгкое редактирование истории котировок прямо на графике с помощью мыши.
Добавка трала в exp_Lego_3 ("кимовский" трал, очень хорошо зарекомендовавший себя на реале даже в условиях "тонкого рынка").80-20
Выделяет бары в верхних или нижних 10%-20% своего диапазона.