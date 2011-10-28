Описание:



Скрипт является модификацией скрипта "Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита" .



Отличие в том, что в оригинале профит задавался фиксированно в процентах от лосса, в этом скрипте профит задается отдельно.

Запускаете скрипт, появляются три линии - красная, голубая и синяя.

красная - это уровень StopLoss;

голубая - это цена открытия отложенного ордера;

синяя - это уровень TakeProfit.

Двигая линии Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.

Еще на графике внизу появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется размер лота и процент убытка (в заданных Вами границах).

Чтобы отложенный ордер поставить - удалите любую линию. Скрипт спросит "Открыть отложенный ордер?" Да - ордер открывается, Отмена - нет, линии удаляются.

Текст в углу сверху показывает:

P/L - соотношение профита к лоссу

Ls - размер убытка в валюте депозита

L% - размер убытка в процентах от депозита

Lot - размер лота, который будет открыт

В настройках скрипта можно установить:

double LOSSmin = 5;// минимальный процент убытка от депозита, при запуске скрипта по нему расчитывается размер лота.

double LOSSmax = 50;// максимальный процент убытка, до него можно подогнать размер лота, двигая красную стрелку вверх-вниз.

double minPrLs = 0.5;// минимальный профит-лосс, меньше этого значения ордер не откроется.



