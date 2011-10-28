CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Установка отложенного ордера с фиксированным убытком и профитом - скрипт для MetaTrader 4

Константин
Просмотров:
10554
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Скрипт является модификацией скрипта "Отложенный ордер без мучений, для тех кто фиксирует возможный убыток в % от депозита" .

Отличие в том, что в оригинале профит задавался фиксированно в процентах от лосса, в этом скрипте профит задается отдельно.

Запускаете скрипт, появляются три линии - красная, голубая и синяя.

  • красная - это уровень StopLoss;
  • голубая - это цена открытия отложенного ордера;
  • синяя - это уровень TakeProfit.

Двигая линии Вы устанавливаете необходимые параметры отложенного ордера.

Еще на графике внизу появится красная стрелка - если двигать ее вверх/вниз - изменяется размер лота и процент убытка (в заданных Вами границах).

Чтобы отложенный ордер поставить - удалите любую линию. Скрипт спросит "Открыть отложенный ордер?" Да - ордер открывается, Отмена - нет, линии удаляются.

Текст в углу сверху показывает:

  • P/L - соотношение профита к лоссу
  • Ls - размер убытка в валюте депозита
  • L% - размер убытка в процентах от депозита
  • Lot - размер лота, который будет открыт

В настройках скрипта можно установить:

double LOSSmin = 5;// минимальный процент убытка от депозита, при запуске скрипта по нему расчитывается размер лота.
double LOSSmax = 50;// максимальный процент убытка, до него можно подогнать размер лота, двигая красную стрелку вверх-вниз.
double minPrLs = 0.5;// минимальный профит-лосс, меньше этого значения ордер не откроется.


отложки по трендовым линиям отложки по трендовым линиям

Cоветник для ручной торговли, выставляет отложенные ордера по трендовым линиям. Сразу возможно установить 4 типа ордеров и стопы для них.

HistoryBarsEditor HistoryBarsEditor

Лёгкое редактирование истории котировок прямо на графике с помощью мыши.

exp_Lego_3 exp_Lego_3

Добавка трала в exp_Lego_3 ("кимовский" трал, очень хорошо зарекомендовавший себя на реале даже в условиях "тонкого рынка").

80-20 80-20

Выделяет бары в верхних или нижних 10%-20% своего диапазона.