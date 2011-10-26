Ставь лайки и следи за новостями
отложки по трендовым линиям - эксперт для MetaTrader 4
Cоветник для ручной торговли, выставляет отложенные ордера по трендовым линиям. Сразу возможно установить 4 типа ордеров и стопы для них.
Бросаешь на экран и появляются трендовые линии, их можно ставить куда угодно и под каким угодно углом, при этом скрипт будет вести отложенные стоп и лимит ордера по своим линиям. Если линию удаляем, то ордер тоже удаляется, если правый край линии имеет время меньше текущего, то тоже ордер удаляется.Входные параметры:
extern bool StopOrders = false; // выставлять стоп ордера extern bool LimitOrders = true; // выставлять лимит ордера extern double PriceSellStop = 0; // если 0, то начальная линия ставится на минимум прошлого дня extern double PriceBuyStop = 0; // если 0, то начальная линия ставится на максимум прошлого дня extern double PriceSellLimit = 0; // если 0, то начальная линия ставится на максимум прошлого дня extern double PriceBuyLimit = 0; // если 0, то начальная линия ставится на минимум прошлого дня extern int Stoploss = 0, // стоплосс ордеров extern int Takeprofit = 0; // тейкпрофит ордеров extern double Lot = 0.1; // extern int Magic = 100; // уникальный номер ордеров этого советника extern int FontSize = 8; // размер шрифта extern color ColorText = Lime;
Советы:
- В тестере работать с визуализацией на малых скоростях, чтобы во время работы тестера можно было успеть передвигать линии.
