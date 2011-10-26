Cоветник для ручной торговли, выставляет отложенные ордера по трендовым линиям. Сразу возможно установить 4 типа ордеров и стопы для них.



Бросаешь на экран и появляются трендовые линии, их можно ставить куда угодно и под каким угодно углом, при этом скрипт будет вести отложенные стоп и лимит ордера по своим линиям. Если линию удаляем, то ордер тоже удаляется, если правый край линии имеет время меньше текущего, то тоже ордер удаляется.

extern bool StopOrders = false ; extern bool LimitOrders = true ; extern double PriceSellStop = 0 ; extern double PriceBuyStop = 0 ; extern double PriceSellLimit = 0 ; extern double PriceBuyLimit = 0 ; extern int Stoploss = 0 , extern int Takeprofit = 0 ; extern double Lot = 0.1 ; extern int Magic = 100 ; extern int FontSize = 8 ; extern color ColorText = Lime;





Советы: