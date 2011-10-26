CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

отложки по трендовым линиям - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
12222
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Cоветник для ручной торговли, выставляет отложенные ордера по трендовым линиям. Сразу возможно установить 4 типа ордеров и стопы для них.

Бросаешь на экран и появляются трендовые линии, их можно ставить куда угодно и под каким угодно углом, при этом скрипт будет вести отложенные стоп и лимит ордера по своим линиям. Если линию удаляем, то ордер тоже удаляется, если правый край линии имеет время меньше текущего, то тоже ордер удаляется.

Входные параметры: 
extern bool StopOrders = false; // выставлять стоп ордера 
extern bool LimitOrders = true; // выставлять лимит ордера 

extern double PriceSellStop = 0;  // если 0, то начальная линия ставится на минимум прошлого дня 
extern double PriceBuyStop = 0;   // если 0, то начальная линия ставится на максимум прошлого дня 
extern double PriceSellLimit = 0; // если 0, то начальная линия ставится на максимум прошлого дня 
extern double PriceBuyLimit = 0;  // если 0, то начальная линия ставится на минимум прошлого дня 

extern int Stoploss = 0,   // стоплосс ордеров 
extern int Takeprofit = 0; // тейкпрофит ордеров 
extern double Lot = 0.1;   // 
extern int Magic = 100;    // уникальный номер ордеров этого советника 
extern int FontSize = 8;   // размер шрифта 
extern color ColorText = Lime;


Советы:

  • В тестере работать с визуализацией на малых скоростях, чтобы во время работы тестера можно было успеть передвигать линии.
HistoryBarsEditor HistoryBarsEditor

Лёгкое редактирование истории котировок прямо на графике с помощью мыши.

b-PSI@Trailing v.1.1 b-PSI@Trailing v.1.1

Библиотека трейлинга - "All In 1".

Установка отложенного ордера с фиксированным убытком и профитом Установка отложенного ордера с фиксированным убытком и профитом

Скрипт позволяет устанавливать отложенный ордер передвиганием линий входа, стопа и профита на графике.

exp_Lego_3 exp_Lego_3

Добавка трала в exp_Lego_3 ("кимовский" трал, очень хорошо зарекомендовавший себя на реале даже в условиях "тонкого рынка").