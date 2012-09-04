Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fast Trading Panel - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 10762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
TradePad.zip распаковать в папку где установлен MetaTrader5. Например C:\Program Files\MetaTrader 5.
MA2CCI
Эксперт на двух МА и CCITradeChannel
Эксперт на основе ценового канала
Цветной ЗигЗаг
Многоцветная модификация Быстрого Зигзага.Индекс новых максимумов-новых минимумов
Индекс новых максимумов-новых минимумов вычисляется как разность между числом валютных пар, показавших максимум за период, и числом валютных пар, показавших минимум за период.