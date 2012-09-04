CodeBaseРазделы
Советники

Fast Trading Panel - эксперт для MetaTrader 5

Ruslan Khasanov
Опубликован:
tradepad.zip (482.17 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров


TradePad.zip распаковать в папку где установлен MetaTrader5. Например C:\Program Files\MetaTrader 5.

