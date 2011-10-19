Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceSound_MA_Shift_Y - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8059
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
MA со смещением по пунктам и функцией PriceSound_trendline.
Источники:
- Индикатор Moving Averages (Custom Moving Average.mq4) из штатного набора пользовательских индикаторов терминала МТ4.
- Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313
Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.
На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.
На основе индикатора PriceSound_trendline построено уже несколько индикаторов, некоторые из них строились и улучшались по предложениям пользователей. Данный индикатор из той же линейки, однако, имеет свои особенности, поскольку привязан к МА (не объекту).
В отличие от штатного индикатора, МА наделена регулировкой своего вертикального положения/отклонение от штатного индикатора/ ( в пунктах). Кроме того, сигнальная трендовая линия меняет свой цвет в зависимости от рынка… Данный индикатор работает в тестере.
На графике может находиться несколько таких индикаторов со своими сигнальными «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями для «трендовых линий».
Внешние переменные:
- MA_Period =13 - Период МА;
- MA_Shift_Y=5 - Сдвиг МА по вертикали (в пунктах);
- MA_Shift=10 - Сдвиг МА по горизонтали (в барах);
- MA_Method=0 - Метод построения МА: sma, ema, smma, lwma;
- UniqueName1="TL1" - Название трендовой линии;
- Sound_Play=true - Разрешение на звук;
- LineColor_UP=Yellow - Цвет трендовой линии (направление вверх);
- LineColor_DN=Magenta - Цвет трендовой линии (направление вниз);
- LineWidth1=2 - Ширина трендовой линии;
- Sound1="ready.wav - Название звукового файла для трендовой линии;
- Ind_Bar=0 - номер бара (смещение) для индикации пунктов;
- DistPips=0 - Если меньше 10-авт. установка.
Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).
Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).
Картинка:
Быстрая установка ордера по линии Стоп лосса. Подходит только для ручной торговли.EA Stop Order
Советник раскрывает сеть из стоп ордеров, при наборе заданного уровня прибыли закрывает все ордера.
Сетка отложенных ордеров с индикаторами флета-тренда.b-PSI@Trailing v.1.1
Библиотека трейлинга - "All In 1".