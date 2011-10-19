Описание:



MA со смещением по пунктам и функцией PriceSound_trendline.

Источники:

Индикатор Moving Averages (Custom Moving Average.mq4) из штатного набора пользовательских индикаторов терминала МТ4. Индикатор PriceSound_trendline http://codebase.mql4.com/ru/code/10313

Индикатор PriceSound_trendline работает с трендовой (ми) линией (ми). Работа в тестере. Индикатор при пересечении ценой линии подает звуковой сигнал.

На графике может находится несколько таких трендовых линий с различными названиями (несколько индикаторов PriceSound_trendline). Индикация расстояния от Bid до трендовой линии в пунктах, находится с противоположной стороны от Bid относительно трендовой линии. Звуковой файл рекомендован быть индивидуальным и продолжительностью проигрывания несколько секунд.

На основе индикатора PriceSound_trendline построено уже несколько индикаторов, некоторые из них строились и улучшались по предложениям пользователей. Данный индикатор из той же линейки, однако, имеет свои особенности, поскольку привязан к МА (не объекту).

В отличие от штатного индикатора, МА наделена регулировкой своего вертикального положения/отклонение от штатного индикатора/ ( в пунктах). Кроме того, сигнальная трендовая линия меняет свой цвет в зависимости от рынка… Данный индикатор работает в тестере.

На графике может находиться несколько таких индикаторов со своими сигнальными «трендовыми линиями» (характерные для индикатора PriceSound_trendline) с обязательно различными названиями для «трендовых линий».

Внешние переменные:

MA_Period =13 - Период МА;

MA_Shift_Y=5 - Сдвиг МА по вертикали (в пунктах);

MA_Shift=10 - Сдвиг МА по горизонтали (в барах);

MA_Method=0 - Метод построения МА: sma, ema, smma, lwma;

UniqueName1="TL1" - Название трендовой линии;

Sound_Play=true - Разрешение на звук;

LineColor_UP=Yellow - Цвет трендовой линии (направление вверх);

LineColor_DN=Magenta - Цвет трендовой линии (направление вниз);

LineWidth1=2 - Ширина трендовой линии;

Sound1="ready.wav - Название звукового файла для трендовой линии;

Ind_Bar=0 - номер бара (смещение) для индикации пунктов;

DistPips=0 - Если меньше 10-авт. установка.



Индикатор должен находиться в папке терминала “indicators ”(например, C:\Program Files\ FX Trader \experts\indicators).

Звуковые файлы с расширением “ .wav “должны находиться в папке терминала “sounds” (например, C:\Program Files\ FX Trader\sounds).



Картинка:





