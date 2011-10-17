CodeBaseРазделы
EA Stop Order - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Опубликован:
Обновлен:
При старте советник выставляет по ордеров в каждую сторону и после достижения прибыли закрывает все ордера, удаляет отложенные и выставляет новую сеть

double ProfitClose = 1; //прибыль в валюте депозита при которой происходит закрытие ордеров
bool SELL = true; //открыть ордер SELLSTOP
bool BUY = true; //открыть ордер BUYSTOP
int MaxOrders = 20; //кол-во ордеров сетки
int stoploss = 0; //уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
int takeprofit = 0; //уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
int delta = 100; //расстояние от текущей цены
double Lot = 0.1; //объем ордера
double K_Lot = 1.5; //увеличение лота с шагом
int attempts = 10; //кол-во попыток закрытия
bool CloseLoc = true; //закрывать ордера при полном локе
extern int Magic = 123456; //уникальный номер ордера.

Советник очень простой и создан как болванка для внедрения в тему индикаторные сетки, но вполне способен торговать на реале.

Пишите Ваши предложения по его улучшению.

Удачной торговли!

e-PSI@TD-Lines e-PSI@TD-Lines

Советник, работающий на пробитии трендовых линий TD-Lines (по Thomas De Mark).

Захват рынка_v9_08 Захват рынка_v9_08

интрадей

stavka_po_stopline stavka_po_stopline

Быстрая установка ордера по линии Стоп лосса. Подходит только для ручной торговли.

PriceSound_MA_Shift_Y PriceSound_MA_Shift_Y

MA со смещением по пунктам и функцией PriceSound_trendline.