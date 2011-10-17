При старте советник выставляет по ордеров в каждую сторону и после достижения прибыли закрывает все ордера, удаляет отложенные и выставляет новую сеть

double ProfitClose = 1 ; bool SELL = true ; bool BUY = true ; int MaxOrders = 20 ; int stoploss = 0 ; int takeprofit = 0 ; int delta = 100 ; double Lot = 0.1 ; double K_Lot = 1.5 ; int attempts = 10 ; bool CloseLoc = true ; extern int Magic = 123456 ;

Советник очень простой и создан как болванка для внедрения в тему индикаторные сетки, но вполне способен торговать на реале.

Пишите Ваши предложения по его улучшению.

Удачной торговли!