EA Stop Order - эксперт для MetaTrader 4
При старте советник выставляет по ордеров в каждую сторону и после достижения прибыли закрывает все ордера, удаляет отложенные и выставляет новую сеть
double ProfitClose = 1; //прибыль в валюте депозита при которой происходит закрытие ордеров bool SELL = true; //открыть ордер SELLSTOP bool BUY = true; //открыть ордер BUYSTOP int MaxOrders = 20; //кол-во ордеров сетки int stoploss = 0; //уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется int takeprofit = 0; //уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется int delta = 100; //расстояние от текущей цены double Lot = 0.1; //объем ордера double K_Lot = 1.5; //увеличение лота с шагом int attempts = 10; //кол-во попыток закрытия bool CloseLoc = true; //закрывать ордера при полном локе extern int Magic = 123456; //уникальный номер ордера.
Советник очень простой и создан как болванка для внедрения в тему индикаторные сетки, но вполне способен торговать на реале.
Пишите Ваши предложения по его улучшению.
Удачной торговли!
