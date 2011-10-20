CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Сетка ордеров - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
11900
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Стратегия торговли проста как мир. Ставится ордер на покупку, либо на продажу и лочится стоп-ордером на расстоянии Delta1 (здесь и далее см. код).

Далее набрасывается сетка из лимитных, либо стоповых ордеров на расстоянии delta один от другого. При достижении ценой профита - Profit, всё закрывается и продолжаем заново. Работаем на минутках, тестил на реале EURUSD - +50% к депо в месяц.

Основная идея:

  • Если уровень ADX ниже 40, то считаем, что флет и выставляются лимитные ордеры, если выше, то стоповые;
  • Если DI+ выше чем DI-, то покупаем, если наоборот, то продаем.

Все линии по индикатору - ADX.

Советника писал просто для тестирования системы, поэтому защиты от проблем дилцентра нет.

Дополнительные настройки - это klot - коэффициент на который умножается каждый следующий отложенный ордер, и pluslot - количество лотов, которое прибавляется при каждом следующем отложенном ордере.

На вопросы отвечу.



PriceSound_MA_Shift_Y PriceSound_MA_Shift_Y

MA со смещением по пунктам и функцией PriceSound_trendline.

stavka_po_stopline stavka_po_stopline

Быстрая установка ордера по линии Стоп лосса. Подходит только для ручной торговли.

b-PSI@Trailing v.1.1 b-PSI@Trailing v.1.1

Библиотека трейлинга - "All In 1".

HistoryBarsEditor HistoryBarsEditor

Лёгкое редактирование истории котировок прямо на графике с помощью мыши.