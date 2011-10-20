Описание:



Стратегия торговли проста как мир. Ставится ордер на покупку, либо на продажу и лочится стоп-ордером на расстоянии Delta1 (здесь и далее см. код).

Далее набрасывается сетка из лимитных, либо стоповых ордеров на расстоянии delta один от другого. При достижении ценой профита - Profit, всё закрывается и продолжаем заново. Работаем на минутках, тестил на реале EURUSD - +50% к депо в месяц.

Основная идея:

Если уровень ADX ниже 40, то считаем, что флет и выставляются лимитные ордеры, если выше, то стоповые;

Если DI+ выше чем DI-, то покупаем, если наоборот, то продаем.

Все линии по индикатору - ADX.

Советника писал просто для тестирования системы, поэтому защиты от проблем дилцентра нет.

Дополнительные настройки - это klot - коэффициент на который умножается каждый следующий отложенный ордер, и pluslot - количество лотов, которое прибавляется при каждом следующем отложенном ордере.

На вопросы отвечу.






