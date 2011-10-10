CodeBaseРазделы
FastHistory - скрипт для MetaTrader 4

hrenfx
Просмотров:
5429
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Translate to English.

Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.

Входные параметры:

  • Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.

Трансформация истории:

  • Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips < Spread).
  • Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).

Пояснения:

  • Файл истории создается c постфиксом _Fast в соответствующей папке history терминала. При подмене файла не забудьте сохранить оригинальную историю.
  • Преобразовывается вся имеющаяся история, а не только та, что показывается в окне графике.
  • Если стратегия использует тиковый объем и/или удаленные бары, то "потерянные" данные можно полностью восполнить, считывая их с другого символа, предварительно заменив его историю на историю исходного символа.
  • При Pips = 0, соответственно, изменяется только тиковый объем - ускоряется модель "Все тики". Результат тестирования идентичен результату на исходной истории.
  • При Pips > 0, соответственно, ускоряется еще и модель "По ценам открытия". При Pips < Spread погрешность результата тестирования несущественна (зависит от стратегии).
  • К сожалению, MetaTrader5 на момент публикации скрипта (build 518) не позволяет применить данную методику ускорения тестирования стратегий.
  • Также при Pips > 0 происходит нелинейное преобразование исходной истории, которое может быть использовано для нахождения нелинейных взаимосвязей линейными методами - на преобразованных историях применяются Correlations2, IND_Correlation, Recycle2 и другие.
