Translate to English.

Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.

Входные параметры:



Pips - удаляются все бары, которые не участвуют в движениях цены на не менее Pips пунктов. Нелинейное преобразование.

Трансформация истории:



Удаляются бары, не участвующие в существенном движении цены (особенно актуально для Pips < Spread ).

). Изменяется тиковый объем на минимально-возможный для каждого бара (1-4).

Пояснения:

