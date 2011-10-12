CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

1DayFibo - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
Просмотров:
10113
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Идея индикатора принадлежит Тому Стригнано.

Линии Фибо строятся на основе свечи предыдущего дня (Нigh - Low).

Точка отсчета - цена закрытия (Close) предыдущего дня.

Картинка:


FastHistory FastHistory

Увеличение скорости тестирования/оптимизации в разы и десятки раз. Нелинейное преобразование.

maximus (11-ая версия) maximus (11-ая версия)

Попытка внести некоторые улучшения в советник maximus.

OrderClose OrderClose

Скрипты для закрытия ордеров.

Добавь свою стратегию (v3) Добавь свою стратегию (v3)

Программа переставляет собой набор индикаторов, по которым можно открывать и закрывать позиции.