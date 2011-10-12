Смотри, как бесплатно скачать роботов
1DayFibo - индикатор для MetaTrader 4
10113
Идея индикатора принадлежит Тому Стригнано.
Линии Фибо строятся на основе свечи предыдущего дня (Нigh - Low).
Точка отсчета - цена закрытия (Close) предыдущего дня.
