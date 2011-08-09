Автор:

ikatsko

Советник определяет ширину канала, образованного флетовым движением цены. Предполагается, что цена пойдет в том направлении, в котором будет пробит канал. Ну, а дальше включается Мартин. "Умный" - потому, что в зависимости от желаемой прибыли за одну сделку, величины депо и заданного максимально допустимого (хозяином) числа открытых ордеров определяет размер сделки (в лотах) для каждого ордера.

Выбор флетовой зоны: Возможны 3 варианта.

задано время предполагаемого флета BeginSesion и EndSesion, например, для EURUSD - время азиатской биржи с 03:00 до 09:00 (здесь время терминальное). Советник корректно понимает время с 23:00 до 05:00 (например)

если время задано параметрами с 00:00 по 00:00 (то есть не задано), то включается параметр Flat (в часах) если и параметр Flat = 0, включается параметр Aggress встоенного в советник индикатора Sielens, в котором анализируется агрессивность рынка (в процентах) аналогичная волатильности. Канал определяется при агрессивности ниже указанного уровня, но не короче трех часов.

Во всех этих случаях принимается в качестве рабочего канал, определенной ширины. Минимальная ширина канала определяется как среднее значение тела свечей на последних 30-ти свечах на 4-х часовом графике (Н4).Максимальная - как среднее значение размаха свечей (High - Low) на последних 30-ти свечах на 4-х часовом графике (Н4). Ширина канала может быть немного расширена в бОльшую сторону, если параметр LimitOnlyMin = true.

Могут быть применены две стратегии:



канал в пределах заданного и цена уйдет в направлении пробития канала, плюс Мартин

канал шире заданного, тогда при Revers=true вместо пробития предполагается отскок от границы канала, но уже без Мартина. При этом, если кнал в пределах заданного, см.выше



"Умный" Мартин.

Хозяин хочет WantProfit процентов от текущего депозита за сделку. При этом разрешает открыть максимум OrdersMax встречных ордеров. Ясно, что каждый встречный ордер должен покрыть убыток от предыдущего/щих. Советник считает размер лотов таким образом, чтобы их сумма в результате дала желаемый WantProfi. Если депо достаточно для открытия заданного числа ордеров, то советник ограничивается заданным WantProfit. Если заданное число ордеров открыть можно, но WantProfit обеспечить не удается, то об это информирует хозяина и продолжает работать. Если и это не удается, то информирует, но в этот раз не работает. При этом расчет не допускает, чтоб в пределах заданного числа ордеров наступил технический СтопАут.



Уровень ТейкПрофита задается как среднее значение размаха свечей (High - Low) на последних 30-ти свечах на дневном графике (D1). СтопЛосс устанавливается несколько выше/ниже ТейкПрофита.

MoneyManagement.



Ясно, что после открытия заданного количества ордеров, если цена все же не идет ни вниз ни вверх, то может наступить технический СтопАут. Если уровень СтопАут в ДЦ равен 100%, то будет потеряно примерно половина баланса. При меньших значениях СтопАут потери значительно больше. Поэтому введен собственный СтопАут: StopOut = 100% (по умолчанию).

Несмотря на ранее разрешенное количество открытых ордеров (они определяют размеры лотов) можно тем не менее ограничить число открытых ордеров OrdersNoMore, после которых ордера уже не открываются. Но при этом уже не гарантируется WantProfit, но и убыток тоже может быть меньше.

Если цена после пробоя канала пошла в обратную сторону, то ProfitPercent определяет прибыль (как процент от депо), которую надо взять несмотря на то, что ещё не наступил ТейкПрофит.

OrdersLimit задает номер ордера, после которого хозяин согласен взять хотя бы StopProfit процентов от ранее намечаемого ТейкПрофита. Причем с каждым следующим ордером уровень желания уменьшается в такой же пропорции к ранее установленному. Например, со 2-го взять 80%, значит если со второго не взяли, то с третьего взять 0,8*0,8=0,64 - 64% первоначально намеченной прибыли.

Если советник работает в полностью автоматическом не контролируемом режиме, с целью не допущения больших просадок (когда депо стал значительным) от СтопАута, можно установить максимальное значение депо, после которого советник прекращает работать - StopBalance.

Если имеем большой депозит, но желаем рисковать этой конкретной стратегией на меньшую сумму, то устанавливает неприкасаемую сумму - NotUsedPart.

По окончании текущих суток Советник закроет все сделки при получении прибыли не менее 10% от WantProfit.

Ограничения по времени.

Jump = 0; Пропустить день недели. Не работать этот день недели (1 - понедельник)

Wait = 0; Ожидание пробоя канала, в минутах. Далее пробой канала не принимается.

GMT = 1; Системное время по отношению к Гринвичу (+/-) (только для определения конца суток)









Надо иметь в виду, что в этом отчете почти все значения, кроме Чистая прибыль и Всего сделок, некорректны. Так как они показывают относительно каждого открытого ордера, а нас интересует сделка в целом. Внутри сделки может быть несколько ордеров с плюсом и несколько с минусом



Советы: