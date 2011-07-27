CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5970
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор показывает цену справа от последнего бара.

Картинка:

iBeta iBeta

Индикатор ковариации, корреляции и коэффициента Beta двух символов.

McTrader v1.0 McTrader v1.0

Опять ручная торговая система, теперь под WinAPI

hour4 hour4

Покупает в опеределенный час со стопом и профитом. Буквально однострочный советник, но дающий результат.

azzx_intraday_bar_range_1_0 azzx_intraday_bar_range_1_0

Средние диапазоны внутридневных баров за заданный период времени.