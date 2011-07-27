Смотри, как бесплатно скачать роботов
Price - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Индикатор показывает цену справа от последнего бара.
