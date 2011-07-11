Вариация на тему - стрелочные часы для МТ4. Clock_bar.

Источники:

1)Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert) (29.06.2011)

Удобные стрелочные часы для отображения времени на графике. Все, что надо – установить шрифт.

2)Clock v 1.3 индикатор (автор Jerome).

Внешние переменные:

ClockSize = 150 размер циферблата Clockcolor = DeepSkyBlue цвет циферблата My_place="У нас" название вашего месторасположения ShowClockTokyo=false показать время в Токио на циферблате ShowClockLondon=false показать время в Лондоне на циферблате ShowClockNewYork=false показать время в Нью-Йорке на циферблате ShowClockSydney=false показать время в Сиднее на циферблате ShowClockBerlin=false показать время в Берлине на циферблате ShowClockMoscow=false показать время в Москве на циферблате ShowClockLocal=false показать ваше время на циферблате Showtab=false разрешение/запрет на показ времени в таблице corner=2 угол привязки таблицы для отображения на графике topOff=140 координата таблицы для отображения на графике (расстояние) labelColor=Lime цвет текста в таблице clockColor=Aqua цвет текста для времени в таблице show12HourTime=false показ 12-и часового режима времени в таблице ShowTokyo=true показать время в Токио в таблице ShowLondon=true показать время в Лондоне в таблице ShowNewYork=true показать время в Нью-Йорке в таблице ShowSydney=true показать время в Сиднее в таблице ShowBerlin=true показать время в Берлине в таблице ShowMoscow=true показать время в Москве в таблице ShowLocal=true показать ваше время в таблице

Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html

Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm

В архиве шрифт (от TheXpert ) и скрипт.

Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.