Clock_bar - скрипт для MetaTrader 4
- 6026
Вариация на тему - стрелочные часы для МТ4. Clock_bar.
Источники:
1)Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert) (29.06.2011)
Удобные стрелочные часы для отображения времени на графике. Все, что надо – установить шрифт.
2)Clock v 1.3 индикатор (автор Jerome).
Внешние переменные:
ClockSize = 150
размер циферблата
Clockcolor = DeepSkyBlue
цвет циферблата
My_place="У нас"
название вашего месторасположения
ShowClockTokyo=false
показать время в Токио на циферблате
ShowClockLondon=false
показать время в Лондоне на циферблате
ShowClockNewYork=false
показать время в Нью-Йорке на циферблате
ShowClockSydney=false
показать время в Сиднее на циферблате
ShowClockBerlin=false
показать время в Берлине на циферблате
ShowClockMoscow=false
показать время в Москве на циферблате
ShowClockLocal=false
показать ваше время на циферблате
Showtab=false
разрешение/запрет на показ времени в таблице
corner=2
угол привязки таблицы для отображения на графике
topOff=140
координата таблицы для отображения на графике (расстояние)
labelColor=Lime
цвет текста в таблице
clockColor=Aqua
цвет текста для времени в таблице
show12HourTime=false
показ 12-и часового режима времени в таблице
ShowTokyo=true
показать время в Токио в таблице
ShowLondon=true
показать время в Лондоне в таблице
ShowNewYork=true
показать время в Нью-Йорке в таблице
ShowSydney=true
показать время в Сиднее в таблице
ShowBerlin=true
показать время в Берлине в таблице
ShowMoscow=true
показать время в Москве в таблице
ShowLocal=true
показать ваше время в таблице
Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html
Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm
В архиве шрифт (от TheXpert ) и скрипт.
Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).
Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.
