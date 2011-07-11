CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Clock_bar - скрипт для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров:
6026
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Clock_bar.zip (11.38 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Вариация на тему - стрелочные часы для МТ4. Clock_bar.

Источники:

1)Стрелочные часы для МТ4 (автор: TheXpert) (29.06.2011)
Удобные стрелочные часы для отображения времени на графике. Все, что надо установить шрифт.

2)Clock v 1.3 индикатор (автор Jerome).

Внешние переменные:

ClockSize = 150

размер циферблата

Clockcolor = DeepSkyBlue

цвет циферблата

My_place="У нас"

название вашего месторасположения

ShowClockTokyo=false

показать время в Токио на циферблате

ShowClockLondon=false

показать время в Лондоне на циферблате

ShowClockNewYork=false

показать время в Нью-Йорке на циферблате

ShowClockSydney=false

показать время в Сиднее на циферблате

ShowClockBerlin=false

показать время в Берлине на циферблате

ShowClockMoscow=false

показать время в Москве на циферблате

ShowClockLocal=false

показать ваше время на циферблате

Showtab=false

разрешение/запрет на показ времени в таблице

corner=2

угол привязки таблицы для отображения на графике

topOff=140

координата таблицы для отображения на графике (расстояние)

labelColor=Lime

цвет текста в таблице

clockColor=Aqua

цвет текста для времени в таблице

show12HourTime=false

показ 12-и часового режима времени в таблице

ShowTokyo=true

показать время в Токио в таблице

ShowLondon=true

показать время в Лондоне в таблице

ShowNewYork=true

показать время в Нью-Йорке в таблице

ShowSydney=true

показать время в Сиднее в таблице

ShowBerlin=true

показать время в Берлине в таблице

ShowMoscow=true

показать время в Москве в таблице

ShowLocal=true

показать ваше время в таблице

Установка шрифта в XP: -- /go?link=http://www.gliphmaker.com/htms/howinstall_win.html

Установка шрифта в Win7: -- /go?link=http://netler.ru/ikt/windows7-font.htm

В архиве шрифт (от TheXpert ) и скрипт.

Скрипт находится в папке “scripts” терминала (например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.

Fox Hound 1.2(Silver Fox) Fox Hound 1.2(Silver Fox)

Ручная торговая система. Обновление от 8.07.2011

VR---ZVER VR---ZVER

Все гениальное просто!!! Этим я руководствовался при написании данного советника...

e-PSI(at)PROC e-PSI(at)PROC

Система нескольких стратегий "в одной упаковке" с системой виртуальной торговли для определения рейтинга по каждой из стратегий (перед тем, как открывать рыночный ордер) и библиотекой управления инвест-капиталом.

SFX Trend Or Range Indicator SFX Trend Or Range Indicator

The Trend Or Range Indicator (TOR).