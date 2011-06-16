О системе:

Silver Fox – советник для MetaTrader 4. Данная торговая система является визуальной ручной/полуавтоматической(для автоторговли необходимы те ли иные модули, взависимости от стратегий, которыми Вы собираетесь торговать). Базовая версия модулей не содержит. ТС предоставляется абсолютно бесплатно, в открытом MQL-коде и без каких-либо ограничений по счетам и срокам.

С помощью этой ТС можно прямо на графике менять параметры торговли, открывать сделки, выставлять отложенные ордера, модифицировать ордера одним движением…. Кроме всего этого программа легко дополняется новыми возможностями, модулями стратегий, изменениями отображения, включая расположение объектов(окно/подокно), присутствие тех или иных и прочее…

Движок системы:

Движок написан полностью с нуля, состоит из множества пользовательских функций связанных друг с другом.

В отличии от предыдущей версии (Golden Maestro 5) система более эффективна, оптимизирована работа с объектами, теперь каждый из них записывается в массив и имеет свой идентификатор(индекс массива), также улучшены торговые функции, оптимизировано исполнение функций, в результате чего данная ТС работает в 2-3 раза быстрее, а также появилась возможность очень легко самому, владея MQL4 дополнить систему нужной Вам стратегией или дополнениями и, причем для этого в чужом коде рыться не потребуется, все необходимые пустые функции вынесены в отдельный файл, и приготовлен широкий выбор готовых пользовательских функций, работающие под движок системы.



Если проект будет востребован – напишу подробное руководство по созданию своих модулей/управляемых стратегий, а также модули вскоре будут доступны как в отрытом доступе, так и в закрытом.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! В Windows масштаб от обычного размера не должен быть изменен, свойства рабочего стола - параметры - масштаб... Иначе размеры и отступы будут отображаться некорректно.

Принцип работы:

ТС состоит из графических объектов, манипуляция с ними приводит к торговым операциям, заданию параметров торговли и прочее.. Итак графические объекты:

Главное табло – отображает текущее состояние счета и индикацию текущего бара

Торговые команды – расположены ниже табло, чтобы задействовать команду нужно выделить объект и сдвинуть с места

BUY – открыть сделку на покупку по текущему Lots / Risk (см. ниже)

SELL – аналогично предыдущему

CloseAll – закрыть все сделки на данном инструменте

BuyStop – выставить отложенный ордер BuyStop на MyLevel (задается во входных параметрах) пунктов от текущего Ask

SellStop – то же самое, наоборот

DeleteAll – удалить все ордера BuyStop и SellStop на данном инструменте

CloseProfits – закрыть все прибыльные сделки на данном инструменте. Сделка с профитом 0 тоже считается прибыльной

CloseLoses – закрыть все убыточные сделки на данном инструменте

SMASH - закрыть все сделки и удалить все ордера BuyStop и SellStop на данном инструменте

Установочные параметры – по умолчанию голубого/синего цвета.

Например:

Lots: 0.10 Risk: 15

«0.01» это установочный объект с помощью которого задается переменная Lots (объем сделки). Задается он так: выделяем обьект, в свойствах в поле Текст вписываем нужное нам значение.

Можно сохранить график с заданными значениями как шаблон, и тогда при вызове данного шаблона все параметры примут те значения, которые Вы сохранили

Lots – объем сделки

Risk – если задан выше нуля, то Lots вычисляется сам по проценту от значения FreeMargin . Тоесть, если задать 100 – Lots будет максимальный.

Loss – значение Стоп Лосс в пунктах от цены открытия, будет задаваться при открытии ордера.

Profit – то же самое и Тейк Профит

Trall – уровень трейлинг стоп в пунктах (выставление Стоп Лосс в безубыток при достижении указанной прибыли). Если указан 0 то отключен

Step – уровень шага трейлинг стоп в пунктах. 0 – аналогичен стандартному, как в терминале.

XProfit – «невидимый TakeProfit » в пунктах. Любая сделка достигающая данной прибыли закрывается советником. 0 – отключен

Управление «имитаторами стопов» - команды следующие ниже параметров:

Первый треугольник – выставить линию Stop на MyLevel пунктов выше текущей Ask Второй треугольник – выставить линию Stop на MyLevel пунктов ниже текущей Bid Третий треугольник – выставить линию Exit на MyLevel пунктов выше текущей Ask Четвертый треугольник – выставить линию Exit на MyLevel пунктов ниже текущей Bid RESET – удаляет все линии Stop и Exit с графика

Имитаторы Стопов:

Горизонтальные линии HLINE на графике двух типов и двух подтипов. Имитируют отложенные ордера, СтопЛоссы и ТейкПрофиты.

Линия Stop – по умолчинию фиолетового цвета. Разделяется на два подтипа, верхняя и нижняя. Если выставлена выше цены, то считается верхней, если ниже то наоборот. Если линия верхняя, то при достижении ее уровня цены Ask – советник открывает сделку на покупку по текущему Lots/Risk, а линия удаляется. Также действует и нижняя линия, с точностью наоборот. Проще говоря, данная линия имитирует отложенный ордер BuyStop или SellStop

Линия Exit – по умолчанию синего цвета. Так же разделяется на два подтипа, верхняя и нижняя. Если линия верхняя, то при достижении ее уровня линии Ask – советник закроет все сделки на продажу, а при достижении Bid – все на покупку, удалится линия только при достижении Bid, и так же наоборот действует нижняя. Линии этого типа имитируют StopLoss или TakeProfit? Взависимости от подтипа и для каких ордеров.

Данные линии можно выставить до 10 шт. каждого подтипа, лимит устанавливается во входных параметрах, переменная LineLimit. Есть как преимущества, так и недостатки в таких линиях относительно отложенным ордерам и стопам, отправляемых на сервер.

Плюсы:

Главный плюс это независимость от StopLevel, (не знаю может это только слухи, что некоторые брокеры специально могут задеть отложенник Stop или StopLoss) брокер вряд ли видит эту линию))))))

Подобная линия выставляется моментально, так как ответа от сервера нам ожидать не к чему. И так же очень легко переносится с места на место, то есть при хорошей связи, можно не плохо «подтралливать» при сильных скачках.

Минусы:

Главный минус это то, что сделку открывает советник, а значит будут «любимые» реквоты. А то и еще хуже – пропадет связь на минут 20-30, а когда появится, цена окажется уже за пределами этой линии, и советник автоматически откроет сделку по текущей цене, а за 20 минут это бывает не и не 5-6 пунктов. Или же связь появилась, а на графике по истории видим что, если бы связь была, то то пробила бы цена и достигла установленного профита.

Примечание: в Golden Maestro 5 были еще два типа линии Stop2 и Exit2, аналогичные этим, но срабатывали только по закрытию бара.

Маски

Каждый ордер имеет свои маски, максимум 3: маска цены открытия, маска СтопЛосса и маска ТейкПрофита. Маски это горизонтальные линии HLINE, каждая из них стоит на уровне своего стопа или ордера. Передвигая линию-маску, советник модифицирует ордер, иными словами куда передвинете маску туда и встанет ее «лицо», если позволяет StopLevel. Ну, тут ничего сложного.



Теперь некоторые особенности:

Если передвинуть линию цены открытия отложенника BuyStop или SellStop , то вместе с ним передвинутся и его стопы, словно они зафиксированы.

Если передвинуть линию цены открытия открытого ордера(которое невозможно), то в том место куда вы его передвинется встанет StopLoss или TakeProfit , в зависимости ниже или выше или ниже цены это будет. Очень удобно, когда стоп у ордера не выставлен(равен нулю)

*Если удалить линию Стоп Лосса или Тейк Профита, он станет равен нулю.

*Если удалить линию цены открытия, то ордер будет закрыт/удален.

*Возможна такая ситуация – ордер открылся, а линия маски сразу не выставляется если ордер открыт не с помощью Silver Fox , только после отслеживания положения(иначе модификации не будет), и получается что программа видит, что линия отсутствует и удаляет/закрывает ордер. Для этого предусмотрен входной параметр int InterVal , по умолчанию 30 – означает что удаление/закрытие возможно только после 30 сек. после открытия позиции. Если у Вышего брокера тик может превышать 30 сек. то ставьте значение больше.

Флаги

Установочные параметры помимо типов int и double могут иметь тип bool. Предусмотрены флаги. Они расположены в управлении. Параметр равен true («вкл.» или «да») если флаг зеленого цвета, и наоборот если серого.



Переключаются флаги аналогично командам(сдвинуть с места):

Символ ноты – вкл./выкл. Звук

Символ галочки – вкл./выкл режим «линий имитаторов». Полезно когда выставляете много линий, чтобы не чаяно не задеть цену или когда вовсе ими не пользуетесь

Mask - вкл./выкл режим масок.

Rev1 - вкл ./ выкл режим Reverse. Когда данный режим включен – при открытии сделки на покупку закроются все на продажу и наоборот. Примечание: в версии 1.0 данная функция не действует на открытие путем срабатывания отложенника, да и веренее будет вместе с этим параметром включить Reverse 2( Rev 2).

Rev2 – вкл ./ выкл режим Reverse2. Когда данный режим включен – при открытии сделки на покупку удалятся отложенники SellStop и наоборот.

Conf - вкл./выкл режим Confirm. Когда данный режим включен – при вызове торговой команды или удаления маски ордера будет появляться окно с подтверждением действий(когда объект команды выделен можно не нарочно задеть мышью).

************************

Примечания:

В версии 1.0 нет никакой связи с отложенными ордерами BuyLimit и SellLimit. Команды и маски их не учитывает.

Все функции ТС чтобы не запутаться распределены по файлам .mqh. категория каждой из них имеет свою роль в системе:

SFL _ Skin . mqh – оформление панели, распределяет объекты, команды, пресеты, флаги, а также выдает во входные параметры цветовую схему. Данный файл можно отредактировать, но не удалять и переименовывать переменные и функции. SFL _ Com . mqh – распределяет функции по вызванным командам и флагам. Редактировать можно для создания каких-либо удобств при вызове той или иной команды. SFL_ Events . mqh – распределяет функции по событиям, опираясь на обстановку рынка, текущей цены, отслеживание XProfit , TrallinStop , позиции линий, режима Reverse / Reverse 2. Редактировать можно для создания таких удобств как отправку почты при совершении того или иного события. SFL_Tools. mqh – содержит некоторые необходимые функции, используемые системой. SFL_ Trade . mqh – содержит упрощенные функции торговли, открытие/закрытие ордеров и т. д. SFL _ Objects . mqh – «кишки» торговой системы, оптимизированная структура управлением графических объектов через запись в массивы, а так же отслеживание их на графике. Этот файл редактировать крайне не рекомендуется! SFL _ Mask . mqh – еще одни «кишки» ТС, которые лучше даже не открывать. Управляет масками, а так же отслеживает каждую на графике. Silver Fox 1.0. mq 4 – сам советник, определяет все глабальные переменные, массивы и входные параметры, а так же в правильном порядке и с нужними условиями вызывает те или имные функции. Редактировать можете второй блок(после входных) «параметры по умолчанию» (помечено комментарием), но не приписывайте им extern , иначе при каждом переключении ТФ пересеты и флаги будут возвращаться в изходное значение. Кстати есть одна хитрость: если эксперт будет стоять на нескольких графиках – можно изменить параметры (прям при работе), затем скомпилировать F 5, и на всех графиках параметры изменятся))))

Входные параметры: