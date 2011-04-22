Принцип работы алгоритма.

Имеется 8 сигнальных функций.

Сигнальные функции основаны на комбинации технических индикаторов. Каждая дает на выходе -1 или 1.



В начале нового бара вычисляется сумма работы всех сигнальных функций. Эта сумма принадлежит интервалу [-8;8].



Далее в зависимости от полученной суммы выдается или не выдается тот или иной ордер. В данной версии кода рассматривается вариант long если сумма больше 0, short если сумма меньше рана 0(легко перенастраивается комментированием OrderSend внутри кода).



Сигнальные функции основаны на различных комбинациях технических индикаторов. Далее применяется мартингейл вне зависимости от того убыточен ли был прошлый ордер или прибылен. Основание мартингейла 2. Максимальный показатель степени и начальный объем настраивается в параметрах.

Советник выдает ордера с частотой равной выбранному интервалу.



EURUSD H1 с 1 января 2011. Мартингейл включен. Глубина 4. Начальный объем 1. Stop Loss 1000. Take Profit 100. Начальный депозит 50000. 5-значные котировки.













Update №1 от 25.04.2011



-Добавлено 8 типов мартингейлов. Теперь они чередуются с периодом равным максимальной степени повышения ставки.



Первый MartingaleDeep баров работает Тип 1, далее Тип 2, затем Тип3 и.т.д.

Тип 1 Повышать если выиграл. Оставить как есть если проиграл.

Тип 2 Понижать если выиграл. Оставить как есть если проиграл.

Тип 3 Оставить как есть если выиграл. Повышать если проиграл.

Тип 4 Оставить как есть если выиграл. Понижать если проиграл.

Тип 5 Повышать если выиграл. Понижать если проиграл.

Тип 6 Понижать если выиграл. Повышать если проиграл.

Тип 7 Повышать всегда.

Тип 8 Понижать всегда.

- Добавлена автоматическая интерпретация сигналов выходной функции Result. Первые 100 баров работы советника ведется статистика. Анализируется сколько long и short баров соответствует данному значению Result. Победивший тип ордеров подается на выход. Также добавлена возможность выдавать проигравший ордер вместо победившего(параметр inversion).

- Добавлена коррекция объема по формуле Келли. Не всегда срабатывает. Нужно тестировать.



- Несколько переработан код. Убраны мелкие баги.

P.S. Ралли на 5-минутных интервалах EURGBP. 2011.01.15-2011.04.22 TP1000; SL100; DefaultVolume 1; MartingaleDeep 4; Inversion true; KellyOn false. Стартовый депозит 100000.







