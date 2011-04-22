Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор контроля счета - индикатор для MetaTrader 4
- 7835
Описание:
Индикатор раскладывает прибыль ордеров по валютам и магик номерам.
При закрытии текущего ордера передает информацию на вашу электронную почту.
Параметры:
MagikInfo = 0; //если 0 то сканирование идет по всем магик номерам счета Shift = 80; //ширина между столбцами SybmolInfo = ""; //если "" то все инструменты, иначе только по указанному инструменту DateInfoStart = D'01.01.2010'; //начинать с даты DateInfoEnd = D'01.01.2012'; //заканчивая датой WhiteColor = DarkGray; //цвет вывода информации SendMailInfo = true; //отправка информации на почту
Примеры работы:
Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами
Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления с их каналами.VisualTrading_Block
Советник-индикатор для ручной торговли с использованием метода «Block_err_130».
Советник mrMartinGale
8 типов сигналов + настраиваемый мартингейл.Commodity Channel Index (CCI) with Noise Reduction
Бесшумный индикатор CCI.