CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор контроля счета - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
7835
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор раскладывает прибыль ордеров по валютам и магик номерам.

При закрытии текущего ордера передает информацию на вашу электронную почту.

Параметры:

MagikInfo     = 0;             //если 0 то сканирование идет по всем магик номерам счета
Shift         = 80;            //ширина между столбцами
SybmolInfo    = "";            //если "" то все инструменты, иначе только по указанному инструменту
DateInfoStart = D'01.01.2010'; //начинать с даты
DateInfoEnd   = D'01.01.2012'; //заканчивая датой
WhiteColor    = DarkGray;      //цвет вывода информации
SendMailInfo  = true;          //отправка информации на почту

Примеры работы:

Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами

Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления с их каналами.

VisualTrading_Block VisualTrading_Block

Советник-индикатор для ручной торговли с использованием метода «Block_err_130».

Советник mrMartinGale Советник mrMartinGale

8 типов сигналов + настраиваемый мартингейл.

Commodity Channel Index (CCI) with Noise Reduction Commodity Channel Index (CCI) with Noise Reduction

Бесшумный индикатор CCI.