Описание:



Построение линий поддержки, сопротивления с их каналами.

Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления, а также предполагаемые дополнительные линии каналов.

Вертикальную линию (оранжевая) StartTL ( НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ) можно двигать по истории, автоматом будут перерисовываться и линии. Если не перерисовываются - обновить экран.

В правом верхнем углу - количество линий поддержки и сопротивления.



Внешнии переменные:



extern int FirstBar = 1 ; // Начальный бар построения линий ( координата вертикальной линии StartTL )

extern int DeltaBar = 3; // Минимальный размер линий в барах

extern bool InsLine = true; // Строим или нет дополнительную внутреннею линию поддержки и сопротивления





Может кто предложит, что можно дальше с этим делать ? :)