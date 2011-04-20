Смотри, как бесплатно скачать роботов
Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Построение линий поддержки, сопротивления с их каналами.
Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления, а также предполагаемые дополнительные линии каналов.
Вертикальную линию (оранжевая) StartTL ( НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ) можно двигать по истории, автоматом будут перерисовываться и линии. Если не перерисовываются - обновить экран.
В правом верхнем углу - количество линий поддержки и сопротивления.
Внешнии переменные:
- extern int FirstBar = 1 ; // Начальный бар построения линий ( координата вертикальной линии StartTL )
- extern int DeltaBar = 3; // Минимальный размер линий в барах
- extern bool InsLine = true; // Строим или нет дополнительную внутреннею линию поддержки и сопротивления
Может кто предложит, что можно дальше с этим делать ? :)
