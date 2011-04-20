CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
34724
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Построение линий поддержки, сопротивления с их каналами.
Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления, а также предполагаемые дополнительные линии каналов.
Вертикальную линию (оранжевая) StartTL ( НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ) можно двигать по истории, автоматом будут перерисовываться и линии. Если не перерисовываются - обновить экран.
В правом верхнем углу - количество линий поддержки и сопротивления.

Внешнии переменные:

  • extern int FirstBar = 1 ; // Начальный бар построения линий ( координата вертикальной линии StartTL )
  • extern int DeltaBar = 3; // Минимальный размер линий в барах
  • extern bool InsLine = true; // Строим или нет дополнительную внутреннею линию поддержки и сопротивления


Может кто предложит, что можно дальше с этим делать ? :)

VisualTrading_Block VisualTrading_Block

Советник-индикатор для ручной торговли с использованием метода «Block_err_130».

Div_MACD Div_MACD

Советник на основе дивергенции-конвергенции

Индикатор контроля счета Индикатор контроля счета

Индикатор показывет историю счета и текушее состояние.

Советник mrMartinGale Советник mrMartinGale

8 типов сигналов + настраиваемый мартингейл.