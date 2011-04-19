Ставь лайки и следи за новостями
Div_MACD - эксперт для MetaTrader 4
Советник ищет точки пересечения индикатора Osma с нулем, затем его экстремумы, и сравниваются экстремумы на графике.
Открывает на конвергенциях, закрывает на диверах.
Советник мягко говоря, не прибыльный :) Желающие могут доработать, отфильтровать ложные сигналы.
