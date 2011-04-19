CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Div_MACD - эксперт для MetaTrader 4

KONDOR
Просмотров:
5624
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник ищет точки пересечения индикатора Osma с нулем, затем его экстремумы, и сравниваются экстремумы на графике.

Открывает на конвергенциях, закрывает на диверах.

Советник мягко говоря, не прибыльный :) Желающие могут доработать, отфильтровать ложные сигналы.

Советник для выставления безубытка (версия 4) Советник для выставления безубытка (версия 4)

Советник для выставления безубытка для неприбыльных позиций, а для прибыльных позиций, при достижении вычисленного уровня безубытка, начинает работать траллинг до тех пор пока не получим максимальную прибыль.

Sidus_Bago (улучшенный) Sidus_Bago (улучшенный)

Работает на основе двух МА и RSI с возможностью настройки параметров. Выдаёт сигналы на покупку или продажу с оповещением алертом.

VisualTrading_Block VisualTrading_Block

Советник-индикатор для ручной торговли с использованием метода «Block_err_130».

Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами Построение линий поддержки , сопротивления с их каналами

Индикатор строит автоматически линии поддержки и сопротивления с их каналами.