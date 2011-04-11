Ставь лайки и следи за новостями
Советник по стратегии "Возврат". - эксперт для MetaTrader 4
Советник по стратегии "Возврат" с сайта strategy4you.ru.
Суть стратегии форекс “Возврат” заключается в том, что в 23:00 по МСК осуществляется закрытие фьючерсного рынка на Pit и формируется цена закрытия на рынке (Sett) - это ее дальнейший ориентир (т.е. другими словами ценовая цель). Для нашей стратегии дальнейшим ориентиром будут цена закрытия ценового бара на 22 часа по Московскому времени = цене открытия ценового бара на 23 часа по Московскому времени - последующий ориентир (ценовая цель).
В 23:00 часа по МСК размещаем по 4 отложенных лимитных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстоянии 25-ти пипсов от цены открытия ценового бара с шагом 5 пипсов. Итого у нас получится 8 лимитных отложенных ордера с тейк-профитом нашей “ценовой цели” (т.е. ценой открытия ценового бара в 23:00 по МСК), и удерживаем эти ордера до 2:00 по МСК.
Страховочный Стоп-лосс нужно установить на расстоянии 130 пунктов (на всякий случай !) от крайних отложенных ордеров. В 2:00 по московскому времени все не открывшиеся ордера нужно удалить!
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ правило: по пятницам - НЕ ТОРГУЕМ (из-за большой вероятности открытия рынка форекс в понедельник с гэпом).
Переменные:
extern int StopLoss = 1300; //Стоплосс ордера extern int StartHour = 21; //Час начала торговли(терминальное время) extern int Distance = 250; //Расстояние от цены для установки ордера extern int Step = 50; //Шаг установки ордеров extern int Count = 4; //Количество устанавливаемых ордеров extern int Expiration = 4; //Время истечения ордера в часах extern double Lots = 1; //Лот extern bool MM = true; //Отключение манименеджмента extern double TSP = 5; //Риск extern bool BU = true; //Отключение вывода позиций в безубыток в течение дня extern int BUHour = 2; //Час после которого выводим позиции в безубыток
Советы:
- Рекомендуется использовать только как основу для разработки ваших собственных стратегий.
Советник торгует в направлении движения рынка.Скрипт помощник Urdala_Helper.
Скрипт служит помощником в ручной торговле. Все операции в скрипте проводятся мышкой как при работе с окнами в Windows.
Индикатор к статье "Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса"e-Skoch_Zakritie_KagBar
Помощник при ручной или автоматической торговле.