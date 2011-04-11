CodeBaseРазделы
Советник по стратегии "Возврат" с сайта strategy4you.ru.

Суть стратегии форекс “Возврат” заключается в том, что в 23:00 по МСК осуществляется закрытие фьючерсного рынка на Pit и формируется цена закрытия на рынке (Sett) - это ее дальнейший ориентир (т.е. другими словами ценовая цель). Для нашей стратегии дальнейшим ориентиром будут цена закрытия ценового бара на 22 часа по Московскому времени = цене открытия ценового бара на 23 часа по Московскому времени - последующий ориентир (ценовая цель).

В 23:00 часа по МСК размещаем по 4 отложенных лимитных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстоянии 25-ти пипсов от цены открытия ценового бара с шагом 5 пипсов. Итого у нас получится 8 лимитных отложенных ордера с тейк-профитом нашей “ценовой цели” (т.е. ценой открытия ценового бара в 23:00 по МСК), и удерживаем эти ордера до 2:00 по МСК.

Страховочный Стоп-лосс нужно установить на расстоянии 130 пунктов (на всякий случай !) от крайних отложенных ордеров. В 2:00 по московскому времени все не открывшиеся ордера нужно удалить!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ правило: по пятницам - НЕ ТОРГУЕМ (из-за большой вероятности открытия рынка форекс в понедельник с гэпом).


Переменные:

extern int StopLoss    = 1300;   //Стоплосс ордера
extern int StartHour   = 21;     //Час начала торговли(терминальное время)
extern int Distance    = 250;    //Расстояние от цены для установки ордера
extern int Step        = 50;     //Шаг установки ордеров
extern int Count       = 4;      //Количество устанавливаемых ордеров
extern int Expiration  = 4;      //Время истечения ордера в часах
extern double Lots     = 1;      //Лот
extern bool MM         = true;   //Отключение манименеджмента
extern double TSP      = 5;      //Риск
extern bool BU         = true;   //Отключение вывода позиций в безубыток в течение дня
extern int BUHour      = 2;      //Час после которого выводим позиции в безубыток

Советы:

  • Рекомендуется использовать только как основу для разработки ваших собственных стратегий.
