



Автор:

Советник по стратегии "Возврат" с сайта strategy4you.ru.

Суть стратегии форекс “Возврат” заключается в том, что в 23:00 по МСК осуществляется закрытие фьючерсного рынка на Pit и формируется цена закрытия на рынке (Sett) - это ее дальнейший ориентир (т.е. другими словами ценовая цель). Для нашей стратегии дальнейшим ориентиром будут цена закрытия ценового бара на 22 часа по Московскому времени = цене открытия ценового бара на 23 часа по Московскому времени - последующий ориентир (ценовая цель).

В 23:00 часа по МСК размещаем по 4 отложенных лимитных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстоянии 25-ти пипсов от цены открытия ценового бара с шагом 5 пипсов. Итого у нас получится 8 лимитных отложенных ордера с тейк-профитом нашей “ценовой цели” (т.е. ценой открытия ценового бара в 23:00 по МСК), и удерживаем эти ордера до 2:00 по МСК.

Страховочный Стоп-лосс нужно установить на расстоянии 130 пунктов (на всякий случай !) от крайних отложенных ордеров. В 2:00 по московскому времени все не открывшиеся ордера нужно удалить!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ правило: по пятницам - НЕ ТОРГУЕМ (из-за большой вероятности открытия рынка форекс в понедельник с гэпом).





Рис.1. Результат работы эксперта.

Переменные:

extern int StopLoss = 1300 ; extern int StartHour = 21 ; extern int Distance = 250 ; extern int Step = 50 ; extern int Count = 4 ; extern int Expiration = 4 ; extern double Lots = 1 ; extern bool MM = true ; extern double TSP = 5 ; extern bool BU = true ; extern int BUHour = 2 ;

Советы: