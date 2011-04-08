Скрипт помощник Urdala_Helper.

Скрипт служит помощником в ручной торговле. Все операции в скрипте проводятся мышкой как при работе с окнами в Windows.



Основные возможности скрипта:



1. Открытие ордеров.



Открытие рыночных ордеров с выставлением тейк профита и стоп лосса.

Открытие отложенных ордеров с выставлением тейк профита и стоп лосса.



2. Закрытие ордеров.



Закрытие одного ордера.

Закрытие группы ордеров ( Buy, Sell, всех).



3. Модификация ордеров.



Модификация одного ордера с выставлением тейк профита и стоп лосса.

Модификация группы ордеров ( Buy, Sell, всех) с переводом их профита выше или ниже линии безубытка.



Для того чтобы запустить скрипт перетяните его из окна Навигатор на график в то место, где бы вы хотели увидеть окно скрипта.

Сначала появится окно настроек. В настройках вы можете изменить размер лота для открытия ордеров и цвет шрифта.

Скрипт состоит из окон. Начальное окно скрипта показано на рисунке:



Для того чтобы совершить какое нибудь действие, необходимо это выделить двойным кликом левой кнопки мыши (до появления выделения этого действия в прямоугольник). Затем перетянуть это действие за пределы окна скрипта. После этого начинается выполнение действий скрипта.





Действия скрипта:



1. Открытие ордеров



Рыночный. - Открытие рыночных ордеров.



При необходимости перемещаете зеленую ценовую метку(тейк профит) и (или) красную (стоп лосс) в то место, где бы вы хотели выставить стопы ваших ордеров и совершаете необходимое действие Buy или Sell.



Отложенный. - Открытие отложенного ордера.

Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) в то место где вы хотите открыть отложенный ордер. При необходимости указываете тейк профит (зеленая) и стоп лосс (красная). И совершаете действие Stop или Limit в зависимости от желаемого результата.





2. Закрытие ордеров



Один. - закрытие одного ордера.



Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) на цену открытия вашего ордера. Действие закрыть.



Группа. - закрытие группы ордеров.



Совершаете действие в зависимости от того какие ордера вы хотите закрыть.(Buy, Sell, Все).



Отложенные. - закрывает все отложенные ордера на данном графике.



3. Модификация



Один. - Модификация одного ордера.



Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) на цену открытия ордера, который вы хотите модифицировать. Перемещаете зеленую ценовую метку(тейк профит) и (или) красную (стоп лосс) в то место, где бы вы хотели выставить стопы ваших ордеров и совершаете дейтвие Модификация.



Группа. Модификация группы ордеров.



Выбираете группу ордеров, которую хотите модифицировать (Buy, Sell, Все). Если у этой группы есть уровень безубытка, то возле текущего бара появится правая ценовая метка, она указывает на уровень безубытка выбранной ргуппы ордеров. Перемещаете зеленую ценовую метку в то место, где вы хотите установить ваш тейк профит для выбранной группы и совершаете действие Модификация.



При открытии ордеров не забывайте в настройках указывать необходимый лот.



В скрипте есть рускоязычная обработка ошибок.

