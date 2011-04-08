CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Скрипт помощник Urdala_Helper. - скрипт для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
Просмотров:
13625
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт помощник Urdala_Helper.
Скрипт служит помощником в ручной торговле. Все операции в скрипте проводятся мышкой как при работе с окнами в Windows.

Основные возможности скрипта:

1. Открытие ордеров.

  • Открытие рыночных ордеров с выставлением тейк профита и стоп лосса.
  • Открытие отложенных ордеров с выставлением тейк профита и стоп лосса.

2. Закрытие ордеров.

  • Закрытие одного ордера.
  • Закрытие группы ордеров ( Buy, Sell, всех).

3. Модификация ордеров.

  • Модификация одного ордера с выставлением тейк профита и стоп лосса.
  • Модификация группы ордеров ( Buy, Sell, всех) с переводом их профита выше или ниже линии безубытка.

Для того чтобы запустить скрипт перетяните его из окна Навигатор на график в то место, где бы вы хотели увидеть окно скрипта.
Сначала появится окно настроек. В настройках вы можете изменить размер лота для открытия ордеров и цвет шрифта.

Скрипт состоит из окон. Начальное окно скрипта показано на рисунке:

Для того чтобы совершить какое нибудь действие, необходимо это выделить двойным кликом левой кнопки мыши (до появления выделения этого действия в прямоугольник). Затем перетянуть это действие за пределы окна скрипта. После этого начинается выполнение действий скрипта.

Действия скрипта:

1. Открытие ордеров

  • Рыночный. - Открытие рыночных ордеров.

При необходимости перемещаете зеленую ценовую метку(тейк профит) и (или) красную (стоп лосс) в то место, где бы вы хотели выставить стопы ваших ордеров и совершаете необходимое действие Buy или Sell.

  • Отложенный. - Открытие отложенного ордера.

Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) в то место где вы хотите открыть отложенный ордер. При необходимости указываете тейк профит (зеленая) и стоп лосс (красная). И совершаете действие Stop или Limit в зависимости от желаемого результата.

2. Закрытие ордеров

  • Один. - закрытие одного ордера.

Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) на цену открытия вашего ордера. Действие закрыть.

  • Группа. - закрытие группы ордеров.

Совершаете действие в зависимости от того какие ордера вы хотите закрыть.(Buy, Sell, Все).

  • Отложенные. - закрывает все отложенные ордера на данном графике.


3. Модификация

  • Один. - Модификация одного ордера.

Перемещаете ценовую метку (цветом как шрифт) на цену открытия ордера, который вы хотите модифицировать. Перемещаете зеленую ценовую метку(тейк профит) и (или) красную (стоп лосс) в то место, где бы вы хотели выставить стопы ваших ордеров и совершаете дейтвие Модификация.

  • Группа. Модификация группы ордеров.

Выбираете группу ордеров, которую хотите модифицировать (Buy, Sell, Все). Если у этой группы есть уровень безубытка, то возле текущего бара появится правая ценовая метка, она указывает на уровень безубытка выбранной ргуппы ордеров. Перемещаете зеленую ценовую метку в то место, где вы хотите установить ваш тейк профит для выбранной группы и совершаете действие Модификация.

При открытии ордеров не забывайте в настройках указывать необходимый лот.

В скрипте есть рускоязычная обработка ошибок.

Block_err_130_PivotStrategy v3_Block Block_err_130_PivotStrategy v3_Block

Block_err_130 в советнике «О… пивот-уровнях».

Cоветник Return Cоветник Return

Ночная торговля. Еврофунт Н1.

Маятник, или как его правильно называют Pendulum Маятник, или как его правильно называют Pendulum

Советник торгует в направлении движения рынка.

Советник по стратегии "Возврат". Советник по стратегии "Возврат".

Ночной скальпер. EURUSD H1.