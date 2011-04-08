



Стратегия проста: рынок никогда не стоит на месте. С заранее запланированным шагом входим в торговлю. Если цена движется в противоположенную сторону, то открываем встречный лот удвоенного размера предыдущему.



В данном варианте работаем до 3 встречных лотов. Все лоты имеют свои стоп лоссы и профиты, при достижении которых советник закрывает лоты, либо с просадкой, либо с прибылью.

Советник дает малый прирост, но и малые просадки. Если есть идеи, с удовольствием выслушаю, и воплощу в жизнь.