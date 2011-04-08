CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Маятник, или как его правильно называют Pendulum - эксперт для MetaTrader 4

Виктор
Просмотров:
8956
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Стратегия проста: рынок никогда не стоит на месте. С заранее запланированным шагом входим в торговлю. Если цена движется в противоположенную сторону, то открываем встречный лот удвоенного размера предыдущему.

В данном варианте работаем до 3 встречных лотов. Все лоты имеют свои стоп лоссы и профиты, при достижении которых советник закрывает лоты, либо с просадкой, либо с прибылью.

Советник дает малый прирост, но и малые просадки. Если есть идеи, с удовольствием выслушаю, и воплощу в жизнь.

Скрипт помощник Urdala_Helper. Скрипт помощник Urdala_Helper.

Скрипт служит помощником в ручной торговле. Все операции в скрипте проводятся мышкой как при работе с окнами в Windows.

Block_err_130_PivotStrategy v3_Block Block_err_130_PivotStrategy v3_Block

Block_err_130 в советнике «О… пивот-уровнях».

Советник по стратегии "Возврат". Советник по стратегии "Возврат".

Ночной скальпер. EURUSD H1.

Индикатор паттернов MACD Индикатор паттернов MACD

Индикатор к статье "Стратегия по MACD на 4-часовках для форекса"