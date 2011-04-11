Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор паттернов MACD - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки.
Есть и еще несколько. (Голова и плечи, двойная вершина, двойное дно, разворот у 0). Индикатор находит паттерны и выставляет соответствующие стрелки.
Рекомендации:
Паттерны лучше всего анализировать на 4 часовом графике.
Если нужна ссылка на статью, то пишите мне на почту.
Удачной торговли!
