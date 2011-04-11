Линия MACD при движении рисует определенные паттерны, которые, если их распознать, могут принести очень прибыльные сделки.

Есть и еще несколько. (Голова и плечи, двойная вершина, двойное дно, разворот у 0). Индикатор находит паттерны и выставляет соответствующие стрелки.

Рекомендации:

Паттерны лучше всего анализировать на 4 часовом графике.

Если нужна ссылка на статью, то пишите мне на почту.

Удачной торговли!



