



В определенное время выставляется 2 отложенных ордера на некотором расстоянии и по обе стороны от цены.



Символ EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) Период 1 Час (H1) 2000.01.03 00:00 - 2011.04.05 23:00 (2000.01.01 - 2011.04.06) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры StopLoss=300; TakeProfit=50; StartHour=21; Distance=50; Expiration=4; Lot=1; Баров в истории 70683 Смоделировано тиков 38528986 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 11 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 810926.55 Общая прибыль 1015499.52 Общий убыток -204572.97 Прибыльность 4.96 Матожидание выигрыша 62.76 Абсолютная просадка 98.01 Максимальная просадка 9219.96 (2.07%) Относительная просадка 12.80% (9011.84) Всего сделок 12921 Короткие позиции (% выигравших) 7112 (97.06%) Длинные позиции (% выигравших) 5809 (96.44%) Прибыльные сделки (% от всех) 12505 (96.78%) Убыточные сделки (% от всех) 416 (3.22%) Самая большая прибыльная сделка 81.68 убыточная сделка -502.23 Средняя прибыльная сделка 81.21 убыточная сделка -491.76 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 1148 (93445.10) непрерывных проигрышей (убыток) 18 (-8860.79) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 93445.10 (1148) непрерывный убыток (число проигрышей) -8860.79 (18) Средний непрерывный выигрыш 69 непрерывный проигрыш 2



№ Время Тип Ордер Объём Цена S / L T / P Прибыль Баланс 1 2000.01.03 21:00 buy limit 1 1.00 0.62630 0.62330 0.62680 2 2000.01.03 21:00 sell limit 2 1.00 0.62730 0.63030 0.62680 Картинка:

Рис.1. Отчет тестера 2000.01.01-2011.04.06.

