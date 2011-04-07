CodeBaseРазделы
Советники

Cоветник Return - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Kornishkin
Просмотров:
5092
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
В определенное время выставляется 2 отложенных ордера на некотором расстоянии и по обе стороны от цены.


Символ		EURGBP (Euro vs Great Britain Pound )
Период1 Час (H1) 2000.01.03 00:00 - 2011.04.05 23:00 (2000.01.01 - 2011.04.06)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыStopLoss=300; TakeProfit=50; StartHour=21; Distance=50; Expiration=4; Lot=1;
Баров в истории70683Смоделировано тиков38528986Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков11
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль810926.55Общая прибыль1015499.52Общий убыток-204572.97
Прибыльность4.96Матожидание выигрыша62.76
Абсолютная просадка98.01Максимальная просадка9219.96 (2.07%)Относительная просадка12.80% (9011.84)
Всего сделок12921Короткие позиции (% выигравших)7112 (97.06%)Длинные позиции (% выигравших)5809 (96.44%)
Прибыльные сделки (% от всех)12505 (96.78%)Убыточные сделки (% от всех)416 (3.22%)
Самая большаяприбыльная сделка81.68убыточная сделка-502.23
Средняяприбыльная сделка81.21убыточная сделка-491.76
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)1148 (93445.10)непрерывных проигрышей (убыток)18 (-8860.79)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)93445.10 (1148)непрерывный убыток (число проигрышей)-8860.79 (18)
Среднийнепрерывный выигрыш69непрерывный проигрыш2


ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12000.01.03 21:00buy limit11.000.626300.623300.62680
22000.01.03 21:00sell limit21.000.627300.630300.62680

Картинка:

Рис.1. Отчет тестера 2000.01.01-2011.04.06.

Советы:

  • Только для тестера.
