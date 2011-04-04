Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник по стратегии сетка - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 16746
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Автоматическая торговая система.
Основные доработки:
- Автоподстройка сетки под цену инструмента.
- Закрытие ордеров по общему профиту.
Переменные:
MAX_Lines = 5; //максимальное колличество ордеров каждого направления (не более 5) Stop = false; //true - Stop False - Limit lot1 = 0.01; //ЛОТЫ соттветствующих линий lot2 = 0.02; lot3 = 0.03; lot4 = 0.04; lot5 = 0.05; Step = 0; //расстояние между линия, если =0 то автоподстройка сетки под цену SLoss = 0; //стоплосс TProfit = 0; //тейкпрофит ProfitClose = 10; //закрывать все ордера при получении профита SleepTime = 0; //таймаут после закрытия ордеров ShowInfo = true; //показывать информацию ColorSellLine = Brown; //цвета линий ColorBuylLine = MediumBlue; DeleteLines = false; //удалять линии при сработке ордера magic = 12345;
Устанавливает до 5 ордеров Stop или Limit в обе стороны от текущей цены. Обозначает их горизонтальными линиями. Перемещая линии можно перемещать стопы ордера.
Stop = true - выставляются Stop ордера
Stop = False - выставляются Limit ордера
При удалении линий, удаляется и ордер, установленный по ней.
Если в момент установки эксперта на графике были отложенные ордера, то они переместятся по текущему расположению линий.
Плановые доработки:
- Расширение кол-ва ордеров
- Трейлинг профита
Block_err_130_exp_cross_MA+ADX
Block_err_130 в советнике «Пересечение МА+ADX».Setka
Правильная вертикальная шкала
Puria-M15
Советник на основе метода ПуриаТиковый график на любом таймфрейме.
Тиковый график рисуется в подокне на любом таймфрейме в онлайн режиме.