Описание:



Автоматическая торговая система.

Основные доработки:

Автоподстройка сетки под цену инструмента. Закрытие ордеров по общему профиту.

Переменные:

MAX_Lines = 5 ; Stop = false ; lot1 = 0.01 ; lot2 = 0.02 ; lot3 = 0.03 ; lot4 = 0.04 ; lot5 = 0.05 ; Step = 0 ; SLoss = 0 ; TProfit = 0 ; ProfitClose = 10 ; SleepTime = 0 ; ShowInfo = true ; ColorSellLine = Brown; ColorBuylLine = MediumBlue; DeleteLines = false ; magic = 12345 ;



Устанавливает до 5 ордеров Stop или Limit в обе стороны от текущей цены. Обозначает их горизонтальными линиями. Перемещая линии можно перемещать стопы ордера.

Stop = true - выставляются Stop ордера

Stop = False - выставляются Limit ордера

При удалении линий, удаляется и ордер, установленный по ней.

Если в момент установки эксперта на графике были отложенные ордера, то они переместятся по текущему расположению линий.



Плановые доработки: