Советники

Советник по стратегии сетка - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
16746
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Автоматическая торговая система.

Основные доработки:

  1. Автоподстройка сетки под цену инструмента.
  2. Закрытие ордеров по общему профиту.

Переменные:

MAX_Lines = 5; //максимальное колличество ордеров каждого направления (не более 5) 
Stop = false;  //true - Stop False - Limit 
lot1 = 0.01;   //ЛОТЫ соттветствующих линий 
lot2 = 0.02; 
lot3 = 0.03; 
lot4 = 0.04; 
lot5 = 0.05; 
Step = 0;         //расстояние между линия, если =0 то автоподстройка сетки под цену
SLoss = 0;        //стоплосс 
TProfit = 0;      //тейкпрофит 
ProfitClose = 10; //закрывать все ордера при получении профита 
SleepTime = 0;    //таймаут после закрытия ордеров 
ShowInfo = true;  //показывать информацию 
ColorSellLine = Brown;      //цвета линий 
ColorBuylLine = MediumBlue; 
DeleteLines = false;        //удалять линии при сработке ордера 
magic = 12345;


Устанавливает до 5 ордеров Stop или Limit в обе стороны от текущей цены. Обозначает их горизонтальными линиями. Перемещая линии можно перемещать стопы ордера.
Stop = true - выставляются Stop ордера
Stop = False - выставляются Limit ордера
При удалении линий, удаляется и ордер, установленный по ней.
Если в момент установки эксперта на графике были отложенные ордера, то они переместятся по текущему расположению линий.

Плановые доработки:

  1. Расширение кол-ва ордеров
  2. Трейлинг профита
