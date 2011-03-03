Ставь лайки и следи за новостями
Система трех экранов Элдера - эксперт для MetaTrader 4
Такой вот советничек. Результаты - по разному. Хотелось бы услышать побольше конструктивной критики.
Работает по системе "трех экранов". Алгоритм: если на часовом графике MACD показывает рост, то ищем возможности покупать, если падение - то ищем возможность продавать.
Возможность для покупки или продажи ищем на 15-минутном графике, где имеется стохастика, индекс силы, и ADX. Если двое из них дают сигнал - переходим к третьему экрану.
Третий экран нужен только для того, чтобы выставить отложенник на покупку выше максимума предыдущего бара, либо отложенник на продажу ниже минимума предыдущего бара.
Strategy Tester Report elder FINAM-Real (Build 388)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar Forward contract)
|Период
|5 Минут (M5) 2009.10.01 00:00 - 2011.02.21 23:55 (2009.10.01 - 2011.02.22)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|TakeProfit=0; LotSize=0.1; TrailStop=20; StopLoss=55; MAper=13;
|Баров в истории
|82237
|Смоделировано тиков
|12599669
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|1
|Начальный депозит
|500.00
|Чистая прибыль
|829.30
|Общая прибыль
|4645.30
|Общий убыток
|-3816.00
|Прибыльность
|1.22
|Матожидание выигрыша
|2.88
|Абсолютная просадка
|296.50
|Максимальная просадка
|471.50 (31.94%)
|Относительная просадка
|59.54% (299.50)
|Всего сделок
|288
|Короткие позиции (% выигравших)
|179 (81.01%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|109 (77.98%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|230 (79.86%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|58 (20.14%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|96.00
|убыточная сделка
|-134.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|20.20
|убыточная сделка
|-65.79
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|23 (503.50)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-195.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|503.50 (23)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-202.00 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|1
