Советники

Система трех экранов Элдера - эксперт для MetaTrader 4

Николай
Просмотров:
9223
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Такой вот советничек. Результаты - по разному. Хотелось бы услышать побольше конструктивной критики.

Работает по системе "трех экранов". Алгоритм: если на часовом графике MACD показывает рост, то ищем возможности покупать, если падение - то ищем возможность продавать.

Возможность для покупки или продажи ищем на 15-минутном графике, где имеется стохастика, индекс силы, и ADX. Если двое из них дают сигнал - переходим к третьему экрану.

Третий экран нужен только для того, чтобы выставить отложенник на покупку выше максимума предыдущего бара, либо отложенник на продажу ниже минимума предыдущего бара.

Strategy Tester Report elder FINAM-Real (Build 388)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar Forward contract)
Период 5 Минут (M5) 2009.10.01 00:00 - 2011.02.21 23:55 (2009.10.01 - 2011.02.22)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры TakeProfit=0; LotSize=0.1; TrailStop=20; StopLoss=55; MAper=13;
Баров в истории 82237 Смоделировано тиков 12599669 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 829.30 Общая прибыль 4645.30 Общий убыток -3816.00
Прибыльность 1.22 Матожидание выигрыша 2.88
Абсолютная просадка 296.50 Максимальная просадка 471.50 (31.94%) Относительная просадка 59.54% (299.50)
Всего сделок 288 Короткие позиции (% выигравших) 179 (81.01%) Длинные позиции (% выигравших) 109 (77.98%)
Прибыльные сделки (% от всех) 230 (79.86%) Убыточные сделки (% от всех) 58 (20.14%)
Самая большая прибыльная сделка 96.00 убыточная сделка -134.00
Средняя прибыльная сделка 20.20 убыточная сделка -65.79
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (503.50) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-195.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 503.50 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -202.00 (2)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1
