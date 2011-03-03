Такой вот советничек. Результаты - по разному. Хотелось бы услышать побольше конструктивной критики.

Работает по системе "трех экранов". Алгоритм: если на часовом графике MACD показывает рост, то ищем возможности покупать, если падение - то ищем возможность продавать.

Возможность для покупки или продажи ищем на 15-минутном графике, где имеется стохастика, индекс силы, и ADX. Если двое из них дают сигнал - переходим к третьему экрану.

Третий экран нужен только для того, чтобы выставить отложенник на покупку выше максимума предыдущего бара, либо отложенник на продажу ниже минимума предыдущего бара.

Strategy Tester Report elder FINAM-Real (Build 388)