Пересечение 2-х машек - эксперт для MetaTrader 4
Корреляционная матрица
Скрипт строит корреляционную матрицу на основе ранговой корреляции Спирмена по основным валютным парам (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD) и осуществляет проверку значимости коэффициентов корреляции по критерию Стьюдента.Новостной индикатор Urdala_News
Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких-нибудь других действий) во время выхода новостей.
Alligator Simple v1.0
Советник на основе обычного индикатора Alligator.OpenOrderM
Иногда требуется помочь советнику добавить ордер, но чтобы советник его принял за свой необходим Magic номер. Для выставления ордера с таким номером и предназначен этот скрипт.