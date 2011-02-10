CodeBaseРазделы
Советники

Пересечение 2-х машек - эксперт для MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Просмотров:
17978
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Простенькая система на пересечение 2-х машек.
Бай - быстрая пересекает медленную вверх.
Селл - быстрая пересекает медленную вниз.
Закрытие - противоположный сигнал или трал.


Система стоит неделю на реальном счете gbpusd 5 минут.

с параметрами:


