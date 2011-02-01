Ставь лайки и следи за новостями
Работа советника:
Советник работает на периоде H1.
Советник выставляет отложенные ордера в обе стороны на расстоянии DeltaPriceUP и DeltaPriceDN от цены открытия сессии.
Время открытия сессии задается переменными:
TimeSession1
TimeSession2
TimeSession3
Время "жизни" отложенного ордера - задается в установках.
При первом запуске советник ждет начала ближайшей сессии, отложенный ордер выставляется за время сессии только 1 раз.
Отложенные ордера выставляются с заранее определенным SL и TP, соответствующим значениям установленными переменными: StopLoss и TakeProfit.
При 0 значении переменных соответствующий им стоп отсутствует.
Закрытие ордеров -
Советник контроллирует нулевой уровень профита (безубыток), и от него выставляет портфельный SL и TP.
TP выставляется не от уровня текущей цены, а от общего 0 уровня. -Если TakeProfit=0, то советник работает только со SL.
При этом закрытие ордеров возможно только по SL. -SL перемещается Trailingом только при общем положительном профите, независимо от значения StopLoss (StopLoss используется только для первоначального выставления SL при открытии ордера), уровень SL выбирается таким образом, чтобы при закрытии всех ордеров одного направления по SL, прибыль составила не менее TrailingStart. -В советнике есть установка SL на противоположный ордер;
При значении SLReverseOrder=true советник выставляет SL на уровень противоположного стоп ордера.
Помимо этого, в советнике еще много настроек и функций.
Идея советника принадлежит dpg03, данная публикация произведена с его согласия.
Если советник Вам принесет прибыль, Вы можете сделать пожертвование автору идеи dpg03.
Форум по данному советнику: http://forexsystems.ru/sovetniki/56486-sovetnik-burn-33.html#post215700
Отчет о работе советника:
Удачной торговли!
