CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Trailing Profit vol 2.0 - эксперт для MetaTrader 4

Виталий
Просмотров:
6268
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт был составлен достаточно давно, поэтому не помню, выключается он или нет после закрытия сделок. Добавлено: общий Stop-loss (drawtown_of_balance в %), принудительный трейлинг (trail_enable) и экстренное закрытие ордеров (close_start). Советую заменить предыдущий

ABL Andre Boyka Lines ABL Andre Boyka Lines

Строит временные вилы Эндрюса

Sessions Sessions

Еще один пример реализации стратегии i-sessions.

Pivot Gann Pivot Gann

Pivot Gann.

BURN BURN

Советник торгует по 3м сессиям.