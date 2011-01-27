Смотри, как бесплатно скачать роботов
Sessions - эксперт для MetaTrader 4
Библиотека функций для работы с INI-файлами
Библиотека от KimIV, в которой переработаны функции чтения из INI-файла. Созданы функции для составления списка секций в файле и составления списка ключей, указанной секции.контроль эквити советник
Закрывает все позиции символа при достижении эквити установленных лимитов. Можно задавать как абсолютные, так и относительные значения. Отрисовывает уровни закрытия на графике. Отслеживает открытие и закрытие отдельных ордеров.
ABL Andre Boyka Lines
Строит временные вилы ЭндрюсаTrailing Profit vol 2.0
Существенная доработка предыдущего скрипта