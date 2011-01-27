CodeBaseРазделы
Советники

Sessions - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
4187
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Выставляет отложенные ордера на границы каждой сессии с профитом 15 пунктов.

Тестировать только на 1-часовом тф.

Результат за 2010 год на паре EURUSD, как видите, неплохой.

Необходимо прикрутить функцию обработки ошибок.

