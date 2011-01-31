



Идея renee (Romania) http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81964

Индикатор строит трое вил Эндрюса по 5 точкам.

Выбирается временной период(То) от 1 дня до нескольких лет.

(D-день,W-неделя,MN-Месяц,Y-год)

Далее берутся 2 временных периода Т1 и Т2 и на них находятся макс. Н1, Н2 и мин. L1,L2 и 5 точка - Z (H2-L2)/2 (время - Т2/2)

Немного доработал для 1-5 мин (ABL 5,15 min)

Красные вилы горизонтальны - будут пробиты, скорее всего вниз

выражаю благодарность автору индикатора - swan/у









