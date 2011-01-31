Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ABL Andre Boyka Lines - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8096
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея renee (Romania) http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=81964
Индикатор строит трое вил Эндрюса по 5 точкам.
Выбирается временной период(То) от 1 дня до нескольких лет.
(D-день,W-неделя,MN-Месяц,Y-год)
Далее берутся 2 временных периода Т1 и Т2 и на них находятся макс. Н1, Н2 и мин. L1,L2 и 5 точка - Z (H2-L2)/2 (время - Т2/2)
Индикатор не показывает на выбранном временном периоде.
Немного доработал для 1-5 мин (ABL 5,15 min)
Красные вилы горизонтальны - будут пробиты, скорее всего вниз
выражаю благодарность автору индикатора - swan/у
Еще один пример реализации стратегии i-sessions.Библиотека функций для работы с INI-файлами
Библиотека от KimIV, в которой переработаны функции чтения из INI-файла. Созданы функции для составления списка секций в файле и составления списка ключей, указанной секции.
Существенная доработка предыдущего скриптаPivot Gann
Pivot Gann.