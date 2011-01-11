Ставь лайки и следи за новостями
iK_3D - эксперт для MetaTrader 4
- 6026
Кацко Иван
Система торговли Элдера "Три экрана", думаю, известна. Детальная методика, изложенная в видео уроках, размещена мной на сайте zalil.ru. Архив разбит по 50МБ (требование сайта), содержит 19 файлов. Адреса файлов: начиная с zalil.ru/30302181 (о последующих ссылках напишу только изменяемую часть последние три цифры: 185, 190, 194, 197, 200, 205, 214, 218, 225, 229, 283, 284, 298, 299, 312, 314, 327, 328). В этой связи описывать стратегию не буду.
Особенности: в советнике применяются в качестве индикаторов тренда как рекомендуемые Элдером MACD и MA, так и понравившийся мне Silense и мой (опубликован) iK_trend. C целью проведения оптимизации на тестере стратегий предусмотрена возможность любой комбинации этих индикаторов, изменяя цифровой параметр TrendMode.
Советник работает на графиках от M1 до D1.
Советы:
Параметры:
- Shift = true; - трейлинг вкл/выкл
- TrendMode = 1; - комбинация индикаторов тренда
- SilenseLevel = 10; - параметр для индикатора Silense
- PeriodMA = 12; - параметр для МА/MACD/
- PeriodStoch = 3; - параметр для Stochastic
- Lots = 1; - жестко заданное количество лотов ("0" - советник выбирает сам)
- Stop = 0; - заданный в пунктах SL и ТР. Если "0" - советник устанавливает в соответствии со стратегией
- Profit = 0;
- Level = 10; - Минимальный уровень близости к рынку
- StartDateTime = D'01.01.2011'; - Начало работы
- FinishDateTime = D'31.12.2011'; - Конец работы
- Prots = 0.07; - уровень риска свободными средствами (здесь 7%). Используется при Lots = 0
- SlipPage = 3; - Проскальзывание котировок - в пунктах
Комбинации, перебираемые параметром TrendMode:
1: MACD=true; MA=true; Silense=false; iKTrend=false;
2: MACD=true; MA=false; Silense=false; iKTrend=false;
3: MACD=false; MA=true; Silense=false; iKTrend=false;
4: MACD=true; MA=true; Silense=true; iKTrend=false;
5: MACD=true; MA=false; Silense=true; iKTrend=false;
6: MACD=false; MA=true; Silense=true; iKTrend=false;
7: MACD=false; MA=false; Silense=false; iKTrend=true;
8: MACD=false; MA=false; Silense=true; iKTrend=true;
Написал и пользовался советником год назад. Будут вопросы, буду вспоминать подробности.
Пользуйтесь и процветайте!
