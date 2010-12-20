Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник по RSIOMA - эксперт для MetaTrader 4
- 5105
Автор:
Журнал ForTrader.Ru
Сигналы образуются при пересечении линий индикатора. Закрытие по обратному пересечению. Подробное описание стратегии Стратегия на основе индикатора RSIOMA
Пример сигнала:
Тест по стандартным параметрам:
Оптимизация:
Возможно у вас получится найти более хорошие результаты. Если будут идеи как улучить результаты стратегии - пишите!
