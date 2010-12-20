CodeBaseРазделы
Советники

Советник по RSIOMA - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
5105
(3)
Автор:

Журнал ForTrader.Ru

Сигналы образуются при пересечении линий индикатора. Закрытие по обратному пересечению. Подробное описание стратегии Стратегия на основе индикатора RSIOMA


Пример сигнала:

Тест по стандартным параметрам:

Оптимизация:




Возможно у вас получится найти более хорошие результаты. Если будут идеи как улучить результаты стратегии - пишите!


