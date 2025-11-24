Трендовая торговая система на пробитии экстремумов для XAUUSD | Скачайте готовый советник

Открытие позиции: Берём любой трендовый индикатор (я использую индикатор "AceTrend") и строим на максимумах и минимумах его трендов зигзаг. Открывать длинную позицию мы будем на предыдущем максимуме, а короткую на предыдущем минимуме. Для открытия будем использовать отложные стоп ордера.

Закрытие и контроль позиции: будем использовать STOP LOSS, TAKE PROFIT, TRAILING STOP. Все значения в процентах от текущей цены символа. Отложные ордера держим до смены тренда.

Скачать EA: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5