Трендовая торговая система на пробитии экстремумов для XAUUSD | Скачайте готовый советник

Торговые системы, они как люди, не могут стоять на месте. Либо развиваются, либо деградируют!
Разработка и постоянная эволюция торговой системы — это не просто техническая задача, а скорее личный вызов для меня как трейдера. Я рассматриваю каждую стратегию как живой организм, который нужно наблюдать, тестировать в реальных условиях и целенаправленно улучшать, выявляя и усиливая ее слабые стороны. Месяц назад я запустил тесты на реальном счёте для кластерной торговой системы по торговле золотом. Теперь я расширяю торгового бота в его слабых местах, при помощи добавления новых торговых систем.
Трендовая торговая система на пробитии экстремумов для XAUUSD
Открытие позиции: Берём любой трендовый индикатор (я использую индикатор "AceTrend") и строим на максимумах и минимумах его трендов зигзаг. Открывать длинную позицию мы будем на предыдущем максимуме, а короткую на предыдущем минимуме. Для открытия будем использовать отложные стоп ордера.
Закрытие и контроль позиции: будем использовать STOP LOSS, TAKE PROFIT, TRAILING STOP. Все значения в процентах от текущей цены символа. Отложные ордера держим до смены тренда.
Скачать EA: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5
В качестве развития идеи имеет смысл попробовать использовать трендовый индикатор "Moving Average Cross Signal".
Система показывает высочайшую стабильность и гармонично сочетается с обычными входами по тренду.